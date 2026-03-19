पंखे से लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप; पति गिरफ्तार

Greater Noida Crime: शादी की सात फेरों वाली कसमें, नए घर के सुनहरे सपने और दो मासूम बच्चों की किलकारियां… ग्रेटर नोएडा के हल्दौनी गांव में रहने वाली 24 वर्षीय सीमा की दुनिया इन्हीं के इर्द-गिर्द सिमटी थी। लेकिन किसे पता था कि जिस घर को उसने अपना समझा, वही उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगा। मंगलवार की दोपहर जब सीमा का शव पंखे से लटकते दुपट्टे के फंदे पर झूला, तो न केवल न एक जिंदगी खत्म हुई, बल्कि दो मासूमों के सिर से मां का साया भी हमेशा के लिए उठ गया। मायके वालों की चीखें आज एक ही सवाल पूछ रही हैं क्या दहेज की भूख एक मां की ममता और एक बेटी की जिंदगी से भी बड़ी हो गई?