‘केवल खून-खराबा चाहती है भाजपा’, उत्तम नगर हत्याकांड पर भड़के राहुल गांधी, BJP पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने दिल्ली की जनता से ट्वीट करते हुए धैर्य और संयम बनाए रखने की भावुक अपील की है। उत्तम नगर की घटना के बाद उपजे तनावपूर्ण माहौल के बीच, गांधी ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे किसी भी प्रकार के उकसावे या अफवाहों के बहकावे में न आएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ तत्व समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्लीवासियों को अपनी समझदारी से शांति का परिचय देना चाहिए। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि नफरत की राजनीति का मुकाबला केवल आपसी विश्वास से ही किया जा सकता है।