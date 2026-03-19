19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘केवल खून-खराबा चाहती है भाजपा’, उत्तम नगर हत्याकांड पर भड़के राहुल गांधी, BJP पर साधा निशाना

Rahul Gandhi: उत्तम नगर में होली के दिन हुई घटना पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए हिंसा और नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 19, 2026

Rahul Gandhi lashes out at BJP over Uttam Nagar massacre

Rahul Gandhi: दिल्ली के उत्तम नगर में होली दिन हुई घटना को लेकर अब सियासी नेताओं का बयान लगातार सामने आ रहा है। पहले AIMIM के चीफ असद्ददीन औवैसी ने पुलिस पर सवाल खड़ा किया अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भाजपा को लपेटे में लिया है। दरअसल, उन्होंने सत्ता दल आरोप लगाते हुए कहा है कि 'भाजपा केवल खून-खराबा ही चाहती है। यह पार्टी नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ती है।'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) के जरिए उत्तम नगर की घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने इस हिंसा को मानवता के लिए एक बड़ी क्षति बताते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को नफरत की राजनीति की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने रेखांकित किया कि इस पूरे विवाद में जहाँ एक ओर तरुण नामक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वहीं दूसरी ओर एक पूरा परिवार लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न झेलने को मजबूर है।

राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा-'देश को अब और खून-खराबा नहीं चाहिए। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा और उसका पूरा 'इकोसिस्टम' नफरत के तवे पर हिंसा की रोटियां सेंकने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। शांति और सद्भाव की जगह वे केवल विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं।'

राहुल गांधी ने की जनता से अपील

राहुल गांधी ने दिल्ली की जनता से ट्वीट करते हुए धैर्य और संयम बनाए रखने की भावुक अपील की है। उत्तम नगर की घटना के बाद उपजे तनावपूर्ण माहौल के बीच, गांधी ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे किसी भी प्रकार के उकसावे या अफवाहों के बहकावे में न आएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ तत्व समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्लीवासियों को अपनी समझदारी से शांति का परिचय देना चाहिए। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि नफरत की राजनीति का मुकाबला केवल आपसी विश्वास से ही किया जा सकता है।

ओवैसी ने भी खड़ा किया सवाल

एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने चिंता व्यक्त की कि उत्तम नगर में भारी पुलिस बल की तैनाती के दावों के बावजूद, नफरत फैलाने वाली गतिविधियां और भड़काऊ बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि प्रशासन की ढुलमुल नीति और ठोस कार्रवाई के अभाव के कारण इलाके में असुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राहुल गांधी

Updated on:

19 Mar 2026 03:54 pm

Published on:

19 Mar 2026 03:53 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘केवल खून-खराबा चाहती है भाजपा’, उत्तम नगर हत्याकांड पर भड़के राहुल गांधी, BJP पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली-एनसीआर में होने वाली है झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट

delhi ncr weather update march 20 orange alert noida ghaziabad rain flight diverted
राज्य

पंखे से लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप; पति गिरफ्तार

greater noida crime news haldoni woman border dowry death husband manoj arrested
नई दिल्ली

हथियार दिला दो, मैं कर दूंगा लॉरेंस बिश्नोई का काम तमाम’; पाकिस्तानी आकाओं के साथ राणा की खौफनाक डील

lawrence bishnoi conspiracy azeem rana hapur crime news pakistani gangster shahzad bhatti
नई दिल्ली

‘खून की होली…’ ईद खराब करने वाली धमकी पर भड़के ओवैसी, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल

Owaisi furious over threat to spoil Eid in Delhi Uttam Nagar tension
नई दिल्ली

50 दिन से लापता भाजपा पूर्व महानगर अध्यक्ष! नहीं लग रहा कोई सुराग

Punit Tyagi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.