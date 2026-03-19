उत्तम नगर में ईद और राम नवमी पर नहीं बिगड़ेगा माहौल, दिल्ली HC का सख्त आदेश…पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

होली के दिन दो पक्षों में हुई लड़ाई में तरुण की मौत के बाद दिल्ली के उत्तम नगर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी बीच कई संगठनों के द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए गए, जिसके बाद वहां के वातावरण में दहशत फैल गया। ईद के त्योहार पर कोई हिंसा न हो इसके लिए मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के आदेश देते हुए कहा है कि वहां पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उत्तम नगर में इतने पुलिस तैनात करें कि वहां के लोगों के भय नाम की कोई चीज न रहें।