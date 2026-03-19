‘खून की होली…’ ईद खराब करने वाली धमकी पर भड़के ओवैसी, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल

Uttam Nagar Tension:दिल्ली के उत्तम नगर में होलीकांड के बाद से वहां का माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। होली के दिन हुई घटना की आग अब ईद को अपनी चपेट में ले लिया है। बीते दिनों कुछ सगंठनों के नेताओं के द्वारा मुस्लिमों की ईद खराब करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया। अब इसी बीच AIMIM के मुखिया असद्ददीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। दरअसल, उन्होंने ईद खराब करने की धमकी को लेकर मुस्लिमों की सुरक्षा की चिंता जताई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए लिखा है कि 'पुलिस अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक नहीं कर रही है।