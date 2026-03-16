‘हत्यारों का वही हाल हो जो योगी राज में होता है’, मृतक तरुण की मां ने बिलखते हुए सरकार से लगाई न्याय की गुहार

तरुण के माता-पिता ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब तक न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। मां ने भावुक होकर कहा, 'जब उनके सीने पर गोली लगेगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे योगी सरकार अपराधियों का इलाज करती है, वैसे ही मेरे बेटे के हत्यारों के साथ होना चाहिए।' साथ ही, उन्होंने किसी भी दलित नेता के न पहुंचने पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। तरुण के पिता ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जो तरुण को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।