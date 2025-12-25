Delhi News: सौरभ भारद्वाज समेत AAP के तीन नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल खान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह मामला सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज किया गया है। पुलिस ने अधिवक्ता खुशबू जॉर्ज की शिकायत पर FIR दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि कनॉट प्लेस में AAP नेताओं ने सार्वजनिक रूप से किए गए एक राजनीतिक स्किट के वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से साझा किए।