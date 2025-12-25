Delhi News: सौरभ भारद्वाज समेत AAP के तीन नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

AAP नेता सौरभ भारद्वाज समेत तीन के खिलाफ FIR दर्ज (Photo-IANS)
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल खान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह मामला सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज किया गया है। पुलिस ने अधिवक्ता खुशबू जॉर्ज की शिकायत पर FIR दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि कनॉट प्लेस में AAP नेताओं ने सार्वजनिक रूप से किए गए एक राजनीतिक स्किट के वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से साझा किए।
अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, यह स्किट 17 और 18 दिसंबर 2025 को कनॉट प्लेस में प्रस्तुत किया गया था। वीडियो में दो व्यक्ति सांता क्लॉज की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एंटी-पॉल्यूशन मास्क लगाया हुआ है और सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद AAP नेता सौरभ भारद्वाज और अन्य लोग उन्हें सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में ईसाई धर्म और संस्कृति से जुड़े धार्मिक प्रतीक सांता क्लॉज को मजाकिया और अपमानजनक तरीके से पेश किया गया। खुशबू जॉर्ज ने कहा कि सांता क्लॉज के किरदारों को बेहोश और गिरते हुए दिखाकर राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि वीडियो में सांता क्लॉज के किरदारों पर की गई कथित मॉक सीपीआर, सेंट निकोलस की विरासत और क्रिसमस पर्व से जुड़े धार्मिक प्रतीक का उपहास है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, यह कृत्य जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया ताकि ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके।
इसके अलावा, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि एडवेंट काल के अंतिम दिनों में धार्मिक प्रतीक का उपयोग कर राजनीतिक प्रदर्शन करना ईसाई आस्था का अपमान करने की मंशा को दर्शाता है।
शिकायकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के तीनों नेताओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
