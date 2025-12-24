बाबरी वाले हुमायूं कबीर की पार्टी में मचा बवाल, टिकट कटने पर गुस्सा हुई निशा चटर्जी; कहा- हिंदू हूं इसलिए…

विधायक हुमायूं कबीर ने निशा चटर्जी का काटा टिकट (Photo-IANS)
West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी की घोषणा की। उन्होंने पार्टी का नाम ‘जनता उन्नयन पार्टी’ रखा है। वहीं कबीर की पार्टी में अभी से ही बवाल मचा हुआ है। पार्टी का ऐलान करते समय विधायक कबीर ने बॉलीगंज से निशा चटर्जी को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर निशा की उम्मीदवारी को वापस ले लिया था। दरअसल, निशा की उम्मीदवारी वापस लेते समय कहा गया कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं हैं।
निशा चटर्जी की उम्मीदवारी वापस लेते हुए पार्टी अध्यक्ष कबीर ने कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने निशा चटर्जी की कुछ फोटो और वीडियो देखे हैं। इससे जनता को गलत संदेश जाएगा। मुझे लगता है कि वह हमारी प्रत्याशी नहीं होनी चाहिए। मुझे यह निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।
पार्टी से उम्मीदवारी वापस लेने पर निशा चटर्जी भड़क गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कबीर ने उनका टिकट इसलिए काटा है क्योंकि वह हिंदू हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर पार्टी धर्मनिरपेक्ष होती, तो क्या ऐसा होता? मैंने उनकी बाबरी मस्जिद योजना का समर्थन किया था। तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
उन्होंने आगे कहा कि इससे उनकी बदनामी हुई है। पार्टी के स्थापना दिवस पर समिति का सदस्य भी बनाया गया। फिर मुझे प्रत्याशी भी घोषित किया गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मेरे सोशल मीडिया पोस्ट अश्लील लगने लगे? उन्होंने आगे कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है।
बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वह अपनी पार्टी बनाएँगे और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं, कबीर ने पार्टी के स्थापना दिवस पर बताया था कि वे दो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन प्रदेश में उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी बाद में जानकारी दी जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग