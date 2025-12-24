24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बाबरी वाले हुमायूं कबीर की पार्टी में मचा बवाल, टिकट कटने पर गुस्सा हुई निशा चटर्जी; कहा- हिंदू हूं इसलिए…

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले विधायक हुमायूं कबीर लगातार चर्चाओं में है। उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी का ऐलान भी कर दिया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Dec 24, 2025

Humayun Kabir,nisha chatterjee,West Bengal Assembly Election 2026,Humayun Kabir Babri Masjid,

विधायक हुमायूं कबीर ने निशा चटर्जी का काटा टिकट (Photo-IANS)

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी की घोषणा की। उन्होंने पार्टी का नाम ‘जनता उन्नयन पार्टी’ रखा है। वहीं कबीर की पार्टी में अभी से ही बवाल मचा हुआ है। पार्टी का ऐलान करते समय विधायक कबीर ने बॉलीगंज से निशा चटर्जी को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर निशा की उम्मीदवारी को वापस ले लिया था। दरअसल, निशा की उम्मीदवारी वापस लेते समय कहा गया कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं हैं।

क्या बोले कबीर?

निशा चटर्जी की उम्मीदवारी वापस लेते हुए पार्टी अध्यक्ष कबीर ने कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने निशा चटर्जी की कुछ फोटो और वीडियो देखे हैं। इससे जनता को गलत संदेश जाएगा। मुझे लगता है कि वह हमारी प्रत्याशी नहीं होनी चाहिए। मुझे यह निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।

निशा ने लगाए आरोप

पार्टी से उम्मीदवारी वापस लेने पर निशा चटर्जी भड़क गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कबीर ने उनका टिकट इसलिए काटा है क्योंकि वह हिंदू हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर पार्टी धर्मनिरपेक्ष होती, तो क्या ऐसा होता? मैंने उनकी बाबरी मस्जिद योजना का समर्थन किया था। तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?

उन्होंने आगे कहा कि इससे उनकी बदनामी हुई है। पार्टी के स्थापना दिवस पर समिति का सदस्य भी बनाया गया। फिर मुझे प्रत्याशी भी घोषित किया गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मेरे सोशल मीडिया पोस्ट अश्लील लगने लगे? उन्होंने आगे कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है।

TMC ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला

बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वह अपनी पार्टी बनाएँगे और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं, कबीर ने पार्टी के स्थापना दिवस पर बताया था कि वे दो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन प्रदेश में उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी बाद में जानकारी दी जाएगी। 

ये भी पढ़ें

हुमायूं कबीर की Babri Masjid टूटेगी! हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका
राष्ट्रीय
बाबरी मस्जिद को लेकर कोर्ट में दायर हुई याचिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

24 Dec 2025 04:33 pm

Hindi News / National News / बाबरी वाले हुमायूं कबीर की पार्टी में मचा बवाल, टिकट कटने पर गुस्सा हुई निशा चटर्जी; कहा- हिंदू हूं इसलिए…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.