बाबरी वाले हुमायूं कबीर की पार्टी में मचा बवाल, टिकट कटने पर गुस्सा हुई निशा चटर्जी; कहा- हिंदू हूं इसलिए…

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी की घोषणा की। उन्होंने पार्टी का नाम ‘जनता उन्नयन पार्टी’ रखा है। वहीं कबीर की पार्टी में अभी से ही बवाल मचा हुआ है। पार्टी का ऐलान करते समय विधायक कबीर ने बॉलीगंज से निशा चटर्जी को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर निशा की उम्मीदवारी को वापस ले लिया था। दरअसल, निशा की उम्मीदवारी वापस लेते समय कहा गया कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं हैं।