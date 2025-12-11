हुमायूं कबीर की Babri Masjid टूटेगी! हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

बाबरी मस्जिद को लेकर कोर्ट में दायर हुई याचिका (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस मस्जिद को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना मस्जिद की आधारशिला रखी गई। इसके लिए सरकारी अनुमति नहीं है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि विधायक हुमायूं कबीर द्वारा यह मस्जिद राज्य में एक समुदाय की भावनाओं का फायदा उठाकर बनाई जा रही है। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। अब नए सिरे से बाबरी मस्जिद बनाने से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोर्ट जल्द ही इस मामले में सुनवाई कर सकती है।
बता दें कि टीएमसी ने पार्टी विरोधी बयानों के चलते विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया। इसके बाद विधायक ने ऐलान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और बीजेपी को रोकने के लिए उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी।
साथ ही कबीर ने कहा था कि वे विधानसभा चुनाव में AIMIM से गठबंधन करेंगे, इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर प्रदेश में 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं।
दरअसल, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उनको लगातार धमकी मिल रही है। उनको जान का खतरा है। इसलिए उन्होंने हैदराबाद से अपने लिए बॉडीगार्ड बुलाए हैं। विधायक ने कहा कि ममता सरकार कभी भी उनके सुरक्षा गार्ड को हटा सकती है। इसलिए मैंने पर्सनल बॉडीगार्ड रखे हैं।
बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर-मस्जिद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि ये सब ममता बनर्जी की रजामंदी से हो रहा है। महज दिखावे के लिए हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित किया है।
