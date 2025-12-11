हुमायूं कबीर की Babri Masjid टूटेगी! हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

याचिकाकर्ता ने कहा कि विधायक हुमायूं कबीर द्वारा यह मस्जिद राज्य में एक समुदाय की भावनाओं का फायदा उठाकर बनाई जा रही है। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। अब नए सिरे से बाबरी मस्जिद बनाने से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोर्ट जल्द ही इस मामले में सुनवाई कर सकती है।