बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर ने दो दिन बाद ही लिया यू-टर्न, कहा- अब मेरे…

हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोग 'वंदे मातरम' में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे बाबरी मस्जिद में विश्वास करते हैं। हुमायूं कबीर ने नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने यह करवाया है (मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' मस्जिद की नींव रखी)। यह एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया है, और ममता बनर्जी को अब इसके नतीजे भुगतने होंगे।