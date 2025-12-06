6 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बाद बनेगा राम मंदिर, बीजेपी के बड़े नेता ने कर दिया ऐलान

Political controversy in Murshidabad: बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। इसके बाद बीजेपी नेता ने कहा कि अब राम मंदिर का भी निर्माण कराया जाएगा।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Dec 06, 2025

Murshidabad Babri Masjid, Babri Masjid demolition, Ram Temple, Humayun Kabir,

बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया (Photo-IANS)

Babri Masjid row in West Bengal: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर-मस्जिद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ पर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी है। इस दौरान लाखों लोग मौजूद रहे और विधायक के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी ऐलान कर दिया है कि मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा।

मुर्शिदाबाद में भी बनेगा राम मंदिर

बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि हम मुर्शिदाबाद में भी राम मंदिर बनाएंगे। आज भी हमारे लोगों ने वहां राम पूजा का आयोजन किया और भविष्य में राम मंदिर का एक बड़ा प्राण-प्रतिष्ठा समारोह होगा। 

ममता बनर्जी पर साधा निशाना

इस दौरान बीजेपी नेता मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज हम जो देख रहे हैं, वह पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी की तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति की झलक है। ममता बनर्जी को इसका पूरा सपोर्ट है। आज भी हुमायूं कबीर ने कहा है कि हमें पुलिस से पूरा सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी सच में नहीं चाहतीं कि बाबरी मस्जिद बने, तो उन्हें हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था।

उन्होंने आगे कहा, “जब BJP कोई प्रोग्राम करती है, तो पुलिस स्टेज तोड़ देती है, तो यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? ममता बनर्जी ने उन्हें (हुमायूं कबीर को) सिर्फ दिखावे के लिए, हिंदुओं को धोखा देने के लिए सस्पेंड किया है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को इस बारे में सोचना चाहिए।” 

बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता- गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने पर सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने विधायक (हुमायूं कबीर) को सस्पेंड किया था। बंगाल में जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जीवित रहेगा तब तक वह इनका (TMC) विरोध करता रहेगा। वे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। भाजपा के कार्यकर्ता यह नहीं होने देंगे।

मस्जिद की नींव रखने के बाद क्या बोले हुमायूं कबीर?

बता दें कि बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद विधायक हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैंने एक साल पहले घोषणा की थी कि मैं एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। इसलिए आज, 6 दिसंबर को दोपहर 1.10 बजे, लाखों लोग इकट्ठा हुए। मुझे उम्मीद थी कि दो लाख लोग आएंगे, लेकिन तीन से चार लाख लोग मौजूद थे। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ पर भरोसा किया, और उन सभी का भी जो रैली में शामिल हुए। 

हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद नींव पर भड़की बीजेपी, ‘बाबर ने हिंदू खून से गंगा को किया था लाल’
राष्ट्रीय
Humayun Kabir Babri Masjid foundation

Published on:

06 Dec 2025 07:37 pm

