मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बाद बनेगा राम मंदिर, बीजेपी के बड़े नेता ने कर दिया ऐलान

बता दें कि बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद विधायक हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैंने एक साल पहले घोषणा की थी कि मैं एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। इसलिए आज, 6 दिसंबर को दोपहर 1.10 बजे, लाखों लोग इकट्ठा हुए। मुझे उम्मीद थी कि दो लाख लोग आएंगे, लेकिन तीन से चार लाख लोग मौजूद थे। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ पर भरोसा किया, और उन सभी का भी जो रैली में शामिल हुए।