हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद नींव पर भड़की बीजेपी, ‘बाबर ने हिंदू खून से गंगा को किया था लाल’

तरुण चुघ ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से बाबर के पक्ष में खड़ी रही है। उन्होंने सोनिया गांधी के पुराने बयान का हवाला देते हुए तंज कसा, “कांग्रेस नेहरू परिवार की गुलाम रही है। पंडित नेहरू की हिमालयी भूलें – चाहे आर्टिकल 370 हो, 35A हो, शिक्षा नीति में मैकाले की व्यवस्था को बनाए रखना हो या डॉ. अंबेडकर की सोच का अपमान करना हो – देश आज भी उन गलतियों की कीमत चुका रहा है।”