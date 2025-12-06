हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद नींव पर भड़की बीजेपी, ‘बाबर ने हिंदू खून से गंगा को किया था लाल’

हुमायूं कबीर ने रख दी बाबरी मस्जिद की बुनियाद (फोटो सोशल मीडिया)
Babri Masjid: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा गया। निलंबित तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक हुमायूं कबीर ने इस समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान भारी भीड़ नजर आई। हुमायूं कबीर के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। अब इस पर राजनीतिक बवाल तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारतीय संस्कृति पर हमला करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, “वही बाबर जिसे सिखों के आदि गुरु नानक देव जी ने ‘जालिम’ कहा था, जिसने भारत आकर संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, उसने गंगा, यमुना और सरयू जैसी पवित्र नदियों को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया था। उसने सैकड़ों मंदिर तोड़े, लाखों लोगों का कत्ल किया। भारत कभी भी उसके नाम पर कोई स्मारक या इमारत स्वीकार नहीं करेगा।”
तरुण चुघ ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से बाबर के पक्ष में खड़ी रही है। उन्होंने सोनिया गांधी के पुराने बयान का हवाला देते हुए तंज कसा, “कांग्रेस नेहरू परिवार की गुलाम रही है। पंडित नेहरू की हिमालयी भूलें – चाहे आर्टिकल 370 हो, 35A हो, शिक्षा नीति में मैकाले की व्यवस्था को बनाए रखना हो या डॉ. अंबेडकर की सोच का अपमान करना हो – देश आज भी उन गलतियों की कीमत चुका रहा है।”
आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखने का समारोह दोपहर करीब 12 बजे कुरान पाठ के बाद शुरू हुआ। इस समारोह में हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई थी। लोग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर इस मस्जिद निर्माण के फाउंडेशन समारोह में शामिल हुए।
हुमायूं कबीर ने अपने बयान में कहा था कि वे बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए जा रहे हैं और यह संविधान के तहत उनका अधिकार है। इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया था। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस का समर्थन मिल रहा है। मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दिल से सलाम और मुबारकबाद देता हूं।
