6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

2 बच्चों की मां को जेलर से हुआ प्यार, शादी से किया इंकार तो महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा

बिहार की ऐसी लवस्टोरी जिसमे महिला ने अपने लिवइन पार्टनर के लिए सजा की मांग करते हुए एसपी कार्यालय में अपने दोनों हाथों की नस काट ली। जानिए पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Dec 06, 2025

2 बच्चों की मां को जेलर से हुआ प्यार (Patrika Graphic)

बिहार के समस्तीपुर जिले में शुक्रवार दोपहर एसपी ऑफिस परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने सबके सामने न्याय की गुहार लगाते हुए अपने दोनों हाथों की नसें ब्लेड से काट लीं। महिला का दावा है कि वह जिले की किसी जेलर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन अब जेलर उसे अपनाने से मुकर रहा है और धोखा दे रहा है। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने खून से लथपथ महिला को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान वह डॉक्टरों को घाव पर दवा-पट्टी करने से रोकती रही और बार-बार न्याय की मांग करती रही। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन मामला बेहद संवेदनशील है।

जेलर पर यौन शोषण के आरोप

पीड़ित महिला ने दलसिंहसराय अनुमंडलीय उपकारा के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि वह आदित्य की पत्नी है, लेकिन अधिकारी उसे अब स्वीकार नहीं कर रहे। उसके मुताबिक, जुलाई 2022 में दोनों ने शादी की थी और पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। महिला ने जेलर पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। उसने कहा कि अब आदित्य के माता-पिता के दबाव में उसे मारकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। महिला ने दलसिंहसराय थाने में आदित्य कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है।

तीन दिन से चक्कर काट रही थी महिला

पीड़ित महिला पिछले तीन दिनों से अपने दो बच्चों और सामान के साथ समस्तीपुर एसपी कार्यालय का चक्कर लगा रही थी। वह जेलर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगा रही थी। लगातार निराशा मिलने के बाद, शुक्रवार दोपहर भावुक होकर उसने एसपी कार्यालय के बाहर जेब से ब्लेड निकाला और दोनों कलाइयों की नसें काट लीं। इस घटना ने कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कोर्ट में तलाक केस के दौरान हुई थी मुलाकात

नवादा जिले की रहने वाली यह महिला पहले से शादीशुदा थी और पति से तलाक के लिए कोर्ट में आवेदन दे चुकी थी। तलाक की सुनवाई के दौरान गया कोर्ट में उसकी मुलाकात आदित्य कुमार से हुई, जो उस समय गया में तैनात थे। मुलाकात के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और महिला का दावा है कि उन्होंने गया के विष्णुपद मंदिर में शादी कर ली। महिला ने बताया कि आदित्य को उसके दो बच्चों के बारे में पूरी जानकारी थी। आदित्य कुमार सोनपुर के निवासी हैं।

पुलिस जांच में जुटी

इस पूरे मामले पर पुलिस के किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। घटना ने समस्तीपुर एसपी कार्यालय की सुरक्षा और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जेलर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

06 Dec 2025 03:53 pm

Hindi News / National News / 2 बच्चों की मां को जेलर से हुआ प्यार, शादी से किया इंकार तो महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.