2 बच्चों की मां को जेलर से हुआ प्यार, शादी से किया इंकार तो महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा

बिहार के समस्तीपुर जिले में शुक्रवार दोपहर एसपी ऑफिस परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने सबके सामने न्याय की गुहार लगाते हुए अपने दोनों हाथों की नसें ब्लेड से काट लीं। महिला का दावा है कि वह जिले की किसी जेलर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन अब जेलर उसे अपनाने से मुकर रहा है और धोखा दे रहा है। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने खून से लथपथ महिला को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान वह डॉक्टरों को घाव पर दवा-पट्टी करने से रोकती रही और बार-बार न्याय की मांग करती रही। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन मामला बेहद संवेदनशील है।