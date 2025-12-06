Bengal Babari Masjid: हुमायूं ने रख दी बाबरी मस्जिद की आधारशिला, समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी

विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ ने कहा, "वही बाबर, जो देश की संस्कृति को खत्म करने के मकसद से भारत आया था, उसे गुरु नानक साहिब ने ज़ालिम कहा था। उसने गंगा, यमुना और सरयू नदियों को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया, ज़ुल्म किए और मंदिरों को तोड़ दिया। भारत उसके नाम पर कोई भी स्मारक या चीज कभी स्वीकार नहीं करेगा।"