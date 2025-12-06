Bengal Babari Masjid: हुमायूं ने रख दी बाबरी मस्जिद की आधारशिला, समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी

बंगाल में बाबरी मस्जिद की रखी गई आधारशिला (Photo-IANS)
Bengal Babari Masjid: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी। इससे पहले उनके समर्थक सिर पर ईंट रखकर जाते हुए नजर आए थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मौलवियों के साथ विधायक कबीर ने फीता काटा। इस दौरान मौजूद लोगों ने जमकर नारे लगाए।
बता दें कि विधायक कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद की आधारशिला रखी है। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेलडांगा क्षेत्र में पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं।
शिलान्यास समारोह दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई। वहीं लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कई लोग सिर पर ईंट लेकर जाते हुए भी नजर आए थे।
हालांकि इससे पहले विधायक कबीर ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के कार्यक्रम को बाधित करने के लिए षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लाखों लोग ऐसे प्रयासों को विफल कर देंगे।
विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ ने कहा, "वही बाबर, जो देश की संस्कृति को खत्म करने के मकसद से भारत आया था, उसे गुरु नानक साहिब ने ज़ालिम कहा था। उसने गंगा, यमुना और सरयू नदियों को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया, ज़ुल्म किए और मंदिरों को तोड़ दिया। भारत उसके नाम पर कोई भी स्मारक या चीज कभी स्वीकार नहीं करेगा।"
वहीं बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर विधायक हुमायूं कबीर को मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की अनुमति देकर राज्य में जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
बीजेपी ने विधायक हुमायूं कबीर के निलंबन में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी हिंदुओं को धमकाने वाले बयान दिए थे, जिसमें कहा गया था कि ज़िले में मुसलमान 70 प्रतिशत और हिंदू केवल 30 प्रतिशत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम धार्मिक पहल के बजाय राजनीति से प्रेरित था, और चेतावनी दी कि ममता बनर्जी की निष्क्रियता से राज्य में अस्थिरता का खतरा पैदा हो सकता है।
