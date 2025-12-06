बाबरी विध्वंस के 33 साल: सिर पर ईंट रख कर नई बाबरी मस्जिद बनाने पहुंचे लोग, हाई अलर्ट जारी

बाबरी मस्जिद विध्वंस के आज 33 साल पूरे हो गए हैं। अभी तक जहां पहले ही इस दिन से जुड़े जख्म मिटे नहीं हैं वहीं एक बार फिर आज के दिन से नया विवाद जुड़ गया है। बाबरी विध्वंस की बरसी पर आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में TMC पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और भारी संख्या में हूमायूं के समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें लोग सिर पर ईंट रख कर बेलडांगा की बाबरी मस्जिद की नींव रखने पहुंच रहे हैं। इसे लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है और कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।