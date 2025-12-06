6 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

बाबरी विध्वंस के 33 साल: सिर पर ईंट रख कर नई बाबरी मस्जिद बनाने पहुंचे लोग, हाई अलर्ट जारी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच गए है। सुरक्षा के मध्यनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 06, 2025

Babri Masjid

मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में भारी संख्या में भीड़ जुटी (फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स)

बाबरी मस्जिद विध्वंस के आज 33 साल पूरे हो गए हैं। अभी तक जहां पहले ही इस दिन से जुड़े जख्म मिटे नहीं हैं वहीं एक बार फिर आज के दिन से नया विवाद जुड़ गया है। बाबरी विध्वंस की बरसी पर आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में TMC पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और भारी संख्या में हूमायूं के समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें लोग सिर पर ईंट रख कर बेलडांगा की बाबरी मस्जिद की नींव रखने पहुंच रहे हैं। इसे लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है और कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

हिंदू संगठन दे चुके है चेतावनी

हुमायूं कबीर ने हाल ही में इस मस्जिद को बनाने की घोषणा की थी जिसके बाद से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सत्ताधारी दलों ने जहां इसका कड़ा विरोध किया है वहीं कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी पार्टियां इसके समर्थन में रही हैं। हिंदू संगठन भी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि बाबर के नाम पर देश में कोई मस्जिद नहीं बनाने दी जाएगी। विवाद बढ़ने पर यह मामला कोर्ट पहुंचा लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी।

3000 से ज्यादा जवान मौके पर मौजूद

इसी के चलते बेलडांगा समेत आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) की 19 टीमों समेत रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की कई टीमें तैनात की गई है। कुल 3000 से ज्यादा जवान मौके पर मौजूद हैं।

पुलिस मेरा साथ दे रही है- हूमायूं

निलंबित विधायक हूमायूं भी मस्जिद की नींव रखने के लिए अपने घर से रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं आज बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पुलिस मेरा साथ दे रही है और मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है। हूमायूं ने आगे कहा, कल कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, पुलिस मेरा साथ दे रही है। उन्होंने मुझे सिक्योरिटी दी है।

3 लाख लोगों के कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद

हूमायूं के साथ साथ बंगाल के कोने-कोने से भारी संख्या में लोग बेलडांगा पहुंच गए हैं। कार्यक्रम के दौरान हूमायूं समेत मुस्लिम समुदाय के कई लोग और मौलवी मंच पर मौजूद रहे। मंच से धार्मिक नारे भी लगाए गए और लोग हाथों में बाबरी मस्जिद के बैनर लिए दिखे। लोगों ने कहा कि यह उनके लिए खुशी का दिन है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि टीएमसी ने हूमायूं को पार्टी से निकाल कर सही नहीं किया। हूमायूं ने इस कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया है।

Published on:

06 Dec 2025 01:21 pm

Hindi News / National News / बाबरी विध्वंस के 33 साल: सिर पर ईंट रख कर नई बाबरी मस्जिद बनाने पहुंचे लोग, हाई अलर्ट जारी

Patrika Site Logo

