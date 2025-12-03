Babri Masjid Demolition: परिसर का दौरा करने के बाद भी मजिस्ट्रेट हालात नहीं समझ पाए थे, सरकारें गिरीं, जानें गईं; जाने इसके बाद BJP को क्या हुआ फायदा

देशभर से लाखों कार सेवकों की भीड़ नारे लगाती हुई अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद की ओर आगे बढ़ रही थी। इनमें हजारों लोग एक साथ नारे लगा रहे थे, "जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे," और "एक धक्का और दो..." इस नारे की गूंज से पूरी अयोध्या नगरी गूंज रही थी और कारसेवक इन नारों के साथ उत्तेजित हो रहे थे। देखते ही देखते लाखों लोगों की भीड़ मस्जिद के अंदर घुस गई और ढांचे को तोड़ने लगी। कारसेवक हाथों में बल्लम, कुदाल और छैनी-हथौड़ा लिए विवादित ढांचे को तोड़ने लगे; यह सब होने में महज दो घंटे का वक्त लगा।