राष्ट्रीय

बाबरी मस्जिद वाले विधायक हुमायूं कबीर बनाएंगे नई पार्टी, औवेसी के साथ चुनाव लड़ने का किया ऐलान

West Bengal politics: टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है और कहा कि वे ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Dec 07, 2025

TMC MLA, Humayun Kabir, TMC MLA New Party, Owaisi, Bengal Chunav,

विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया (Photo-IANS)

Bengal Chunav: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा ऐलान किया है। टीएमसी से निलंबित विधायक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव (Bengal Chunav) से पहले वे नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वे बंगाल विधानसभा चुनाव में AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन का उद्देश्य प्रदेश में बीजेपी और TMC को रोकना है।

बाबरी मस्जिद की रखी नींव 

बता दें कि शनिवार को विधायक हुमायूं कबीर (MLA Humayun Kabir) ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबरी मस्जिद के लिए नींव रखी। इस दौरान लाखों लोग मौजूद थे और हुमायूं के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। दरअसल, यह समारोह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के अवसर पर आयोजित किया गया था।

हाई कोर्ट भी पहुंचा मामला

यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) तक भी पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और ममता सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। पिछले दिनों टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित (TMC suspension) कर दिया था। इसके बाद भी उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था।

राजनीति हुई तेज

विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने और नई पार्टी के ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, "TMC पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। एक तरफ हुमायूं कबीर को TMC से बाहर कर दिया, दूसरी तरफ TMC के इशारे पर ही यह सब काम हो रहा है। TMC ध्रुवीकरण चाहती है।”

उन्होंने आगे कहा कि TMC पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। यहां मस्जिद बनाने में कहीं भी कोई रोक नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर वो मस्जिद बनाकर किसको चिड़ाना चाहते हैं? बाबर विदेशी आक्रांता था; उसने भारत पर हमला किया। वह किसी मुसलमान के लिए आदर्श नहीं हो सकता। 

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "पश्चिम बंगाल में जो भी अनचाही घटनाएं हो रही हैं, वह ममता बनर्जी के आशीर्वाद से हो रही हैं। यह फैसला भी उनकी पार्टी के सदस्यों ने लिया था और बाद में ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। अब कार्रवाई करके, वे नाटक करने की कोशिश कर रही हैं। लोग ममता बनर्जी को चुनावों में उनकी जगह दिखाएंगे।"

Bengal Babari Masjid: हुमायूं ने रख दी बाबरी मस्जिद की आधारशिला, समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी
राष्ट्रीय
TMC,Babari Masjid,babari masjid bengal,

Published on:

07 Dec 2025 02:51 pm

Hindi News / National News / बाबरी मस्जिद वाले विधायक हुमायूं कबीर बनाएंगे नई पार्टी, औवेसी के साथ चुनाव लड़ने का किया ऐलान

