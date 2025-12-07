बाबरी मस्जिद वाले विधायक हुमायूं कबीर बनाएंगे नई पार्टी, औवेसी के साथ चुनाव लड़ने का किया ऐलान

विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने और नई पार्टी के ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, "TMC पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। एक तरफ हुमायूं कबीर को TMC से बाहर कर दिया, दूसरी तरफ TMC के इशारे पर ही यह सब काम हो रहा है। TMC ध्रुवीकरण चाहती है।”