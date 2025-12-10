‘कोई भी मुझे मरवा सकता है’, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने दिया बड़ा बयान; अब उठाया यह कदम

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा विधायक हुमायूं कबीर की हो रही है। इसी बीच कबीर को लेकर एक और विवाद सामने आया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का शिलान्यास करने के बाद से उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे का दावा किया है। इसी वजह से उन्होंने हैदराबाद से आठ निजी सुरक्षा गार्ड बुला लिए हैं।