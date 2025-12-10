10 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

‘कोई भी मुझे मरवा सकता है’, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने दिया बड़ा बयान; अब उठाया यह कदम

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद का शिलान्यास करने के बाद जान का खतरा बताकर हैदराबाद से निजी सुरक्षा गार्ड बुला लिए हैं।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Dec 10, 2025

TMC MLA, Humayun Kabir, TMC MLA New Party, Owaisi, Bengal Chunav,

विधायक हुमायूं कबीर को मिल रही धमकियां (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा विधायक हुमायूं कबीर की हो रही है। इसी बीच कबीर को लेकर एक और विवाद सामने आया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का शिलान्यास करने के बाद से उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे का दावा किया है। इसी वजह से उन्होंने हैदराबाद से आठ निजी सुरक्षा गार्ड बुला लिए हैं।

लगातार मिल रही धमकी – हुमायूं कबीर

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार को बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से सुरक्षा गार्ड्स की सेवाएं ली हैं। ये गार्ड बुधवार सुबह से ही उनकी सुरक्षा में तैनात हो गए हैं।

ममता सरकार पर साधा निशाना

हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है। विधायक कबीर ने कहा कि पार्टी से निलंबित करने के बाद ममता सरकार उनकी सुरक्षा वापस ले सकती है। बता दें कि अब तक राज्य सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा हटाए जाने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। तीन सरकारी कांस्टेबल अब भी उनकी सुरक्षा में मौजूद हैं।

‘कोई भी मुझे मरवा सकता है’

विधायक कबीर का कहना है, “मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कोई भी मुझे मरवा सकता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मस्जिद बनाकर रहूंगा। अल्लाह सब देख रहा है।”

उन्होंने बताया कि उनके कई रिश्तेदारों और परिचितों के पास लाइसेंसी हथियार हैं, लेकिन कानूनी पाबंदियों के चलते उन्हें दूसरों की सुरक्षा में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने अपने जानकार के माध्यम से हैदराबाद की कंपनी से गार्ड बुलाए। कोर्ट के आदेश के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा मिलने तक यही गार्ड उनकी सुरक्षा संभालेंगे।

टीएमसी ने कबीर को किया निलंबित

बता दें कि विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इस दौरान लाखों लोग मौजूद थे और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की गई। वहीं इससे पहले लगातार पार्टी विरोधी बयानबाजी के कारण ममता बनर्जी ने कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। 

नई पार्टी बनाने का किया ऐलान

टीएमसी से निलंबित होने के बाद हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मैं AIMIM पार्टी से गठबंधन करूंगा। AIMIM के सुप्रीमो से मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया है।

Published on:

10 Dec 2025 09:13 pm

Hindi News / National News / ‘कोई भी मुझे मरवा सकता है’, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने दिया बड़ा बयान; अब उठाया यह कदम

