पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति तेज, बाबरी मस्जिद शिलान्यास और गीता पाठ बने मुद्दा

Kolkata Gita Path 2025: पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मस्जिद-मंदिर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शनिवार को टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, तो वहीं रविवार को ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल भगवद् गीता पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।