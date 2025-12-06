बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर का निकला BJP कनेक्शन, पढ़ें विस्तार से खबर

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निलंबित TMC MLA हुमायूं कबीर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर कहा, "ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। भाजपा और उसके लोग मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। अगर आपको मस्जिद बनानी है, तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हैं? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप मस्जिद का इस्तेमाल करेंगे? मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है।"