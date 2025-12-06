6 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर का निकला BJP कनेक्शन, पढ़ें विस्तार से खबर

Humayun Kabir Babri Masjid: टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख दी।

कोलकाता

Ashib Khan

Dec 06, 2025

विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की रखी आधारशिला (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा है। इसको लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ अब TMC से निलंबित विधायक कबीर का बीजेपी कनेक्शन भी सामने आया है।

क्या है विधायक हुमायूं कबीर का BJP कनेक्शन?

हुमायूं कबीर अपने राजनीतिक करियर में कई बार दल बदल चुके हैं। इसमें बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी ने हुमायूं कबीर को लोकसभा चुनाव 2019 में मुर्शिदाबाद से टिकट दिया था। हालांकि, इस चुनाव में कबीर को हार का सामना करना पड़ा। कबीर को 247809 वोट मिले थे। वहीं TMC प्रत्याशी अबू तहेर खान ने जीत दर्ज की थी।

कांग्रेस और सपा में भी रहे कबीर

हुमायूं कबीर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी का करीबी माना जाता था, लेकिन 2012 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें मंत्री बना दिया गया, लेकिन 2015 में ममता बनर्जी पर सवाल उठाने पर पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सपा में शामिल हो गए थे। 

हालांकि सपा में भी कुछ समय ही रहे और वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन कांग्रेस में ज्यादा समय तक नहीं टिक सके; बाद में 2018 में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने कबीर को 2019 लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया। वहीं 2020 में उन्होंने वापस टीएमसी रुख किया था। 

मस्जिद को लेकर राजनीति तेज

प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर-मस्जिद को लेकर राजनीति तेज हो गई। विधायक कबीर के मस्जिद निर्माण के ऐलान के बाद बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। इस पर सीएम ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। फिर, कबीर ने आगामी चुनाव में नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया। 

BJP ने क्या कहा?

विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर BJP नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "अगर बाबर के पिता, उमर शेख, अपनी कब्र से उठ भी जाएं, तो भी बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बन पाएगी। क्रूर विदेशी हमलावरों के दिन हमेशा के लिए चले गए हैं। TMC लीडर इस ड्रामा में शामिल होते हैं और फिर इस पर पॉलिटिक्स करते हैं।"

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निलंबित TMC MLA हुमायूं कबीर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर कहा, "ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। भाजपा और उसके लोग मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। अगर आपको मस्जिद बनानी है, तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हैं? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप मस्जिद का इस्तेमाल करेंगे? मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है।"

