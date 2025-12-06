300 करोड़ के बजट से तैयार होगी बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर ने किया एलान, अल्लाहु अकबर के लगे नारे

टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर (फोटो- आईएएनएस)
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आज नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा किया गया था और भारी संख्या में लोग दूर-दूर से इसमें शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हुमायूं ने यह दावा किया कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट तैयार कर लिया गया है। हुमायूं ने यह भी कहा यह मस्जिद अयोध्या, उत्तर प्रदेश में स्थित मूल बाबरी मस्जिद के डिज़ाइन पर आधारित होगी, जिसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था।
हुमायूं ने कहा कि, कोलकात हाई कोर्ट ने भी शुक्रवार को यह बात स्वीकार की है मैं इस मस्जिद को बना कर कुछ गलत या गैर-संवैधानिक नहीं कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास इस मस्जिद को बनाने के लिए कुल 300 करोड़ रुपये का बजट है। इस मस्जिद के पास ही एक स्कूल और एक अस्पताल के साथ साथ लोगों के ठहरने के लिए होटल और पार्क भी होगा। किसी भी हाल में, बाबरी मस्जिद यहीं स्थापित की जाएगी। कोई इसे रोक नहीं पाएगा। आखिर, यह मुस्लिम समुदाय की प्रतिष्ठा का मामला है।
टीएमसी के निलंबित विधायक ने कहा, मुझे पता चला है कि स्वार्थी लोगों ने मेरे सिर के ऊपर एक करोड़ रुपये का इनाम रखा है। अगर किसी को लगता है कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से बदमाश यहां आएंगे और मस्जिद निर्माण की ईंटें उठा ले जाएंगे तो उन्हें गलत लगता है। कोई मुझे छू तक नहीं सकता है। अपने संबोधन के दौरान हुमायूं ने एक बार फिर कहा कि वह 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे और उसी दिन इस नई पार्टी के पदाधिकारियों के नामों का भी ऐलान करेंगे।
नई पार्टी बनाने से पहले हुमायूं मुर्शिदाबाद जिले में भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में इस्तीफा देंगे। उन्होंने हाल ही में यह भी घोषणा की थी कि, उनकी नई पार्टी 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कई उम्मीदवार उतारेगी। उनका मुख्य ध्यान उन विधानसभा सीटों पर होगा जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी अधिक है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में CPI(M) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी।
