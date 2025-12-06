300 करोड़ के बजट से तैयार होगी बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर ने किया एलान, अल्लाहु अकबर के लगे नारे

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आज नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा किया गया था और भारी संख्या में लोग दूर-दूर से इसमें शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हुमायूं ने यह दावा किया कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट तैयार कर लिया गया है। हुमायूं ने यह भी कहा यह मस्जिद अयोध्या, उत्तर प्रदेश में स्थित मूल बाबरी मस्जिद के डिज़ाइन पर आधारित होगी, जिसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था।