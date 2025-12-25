CM Rekha Gupta: आम आदमी बनीं रेखा गुप्ता, अचानक काफिला छोड़ दिल्ली मेट्रो में चढ़ गईं मुख्यमंत्री

इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली मेट्रो के सपने को साकार करने में अहम योगदान रहा है। उन्हीं की दूरदृष्टि के कारण आज मेट्रो दिल्ली की जीवनरेखा बन चुकी है। वहीं, एक्स पर ट्विट करते हुए सीएम ने लिखा कि "पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आज माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की गरिमामयी उपस्थिति में नेहरू नगर सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में दिल्लीवासियों से अटल कैंटीन का जो वादा किया था, वह संकल्प अब सिद्धि की ओर बढ़ चुका है। पहले चरण में आज दिल्ली में 45 अटल कैंटीन शुरू की जा रही हैं। आने वाले समय में 55 और अटल कैंटीन खोली जाएंगी, ताकि यह सुविधा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दिल्ली के निर्माण में जुटे कर्मयोगी, श्रमिक, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी और अन्य मेहनतकश साथी अब यहां मात्र ₹5 में पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक अटल कैंटीन में दोपहर और रात, दोनों समय करीब 1000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। माननीय प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विजन से प्रेरित यह पहल सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली ऐसी राजधानी बने, जहां भोजन सम्मान के साथ मिले और किसी को खाली पेट न रहना पड़े।