नई दिल्ली

CM Rekha Gupta: आम आदमी बनीं रेखा गुप्ता, अचानक काफिला छोड़ दिल्ली मेट्रो में चढ़ गईं मुख्यमंत्री

CM Rekha Gupta: अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल कैंटीन के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने काफिला छोड़कर दिल्ली मेट्रो से आम यात्रियों के साथ सफर किया और लाजपत नगर पहुंचीं।

नई दिल्ली

Imran Ansari

Dec 25, 2025

CM Rekha Gupta: गुरूवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल, सीएम ने अपना काफिला छोड़ अचनाक से दिल्ली मेट्रो में चढ़ गईं और आम यात्रियों के साथ सफर करने लगीं। अटल बिहारी के जयंती पर 'अटल कैंटीन' के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री को लाजपत नगर जाना था, जिसके लिए वे कार से न जाकर आम लोगों के साथ यात्रा करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचीं।

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर राजधानी में एक साथ 100 अटल कैंटीन शुरू कीं। लाजपत नगर के नेहरू नगर में इसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इन कैंटीनों में डिजिटल टोकन सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। प्रत्येक कैंटीन में रोज सुबह और शाम 500-500 थालियां परोसी जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई इस पहल को उनकी सोच और गरीब-कल्याण की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

CM Rekha Gupta ने की अटल कैंटीन की शुभारंभ

इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली मेट्रो के सपने को साकार करने में अहम योगदान रहा है। उन्हीं की दूरदृष्टि के कारण आज मेट्रो दिल्ली की जीवनरेखा बन चुकी है। वहीं, एक्स पर ट्विट करते हुए सीएम ने लिखा कि "पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आज माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की गरिमामयी उपस्थिति में नेहरू नगर सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में दिल्लीवासियों से अटल कैंटीन का जो वादा किया था, वह संकल्प अब सिद्धि की ओर बढ़ चुका है। पहले चरण में आज दिल्ली में 45 अटल कैंटीन शुरू की जा रही हैं। आने वाले समय में 55 और अटल कैंटीन खोली जाएंगी, ताकि यह सुविधा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दिल्ली के निर्माण में जुटे कर्मयोगी, श्रमिक, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी और अन्य मेहनतकश साथी अब यहां मात्र ₹5 में पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक अटल कैंटीन में दोपहर और रात, दोनों समय करीब 1000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। माननीय प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विजन से प्रेरित यह पहल सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली ऐसी राजधानी बने, जहां भोजन सम्मान के साथ मिले और किसी को खाली पेट न रहना पड़े।

Delhi News

Rekha Gupta

