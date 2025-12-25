25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

नई दिल्ली

Delhi Airport: 7 साल की बेटी के सामने पिता को खूब पीटा! टूटी नाक की हड्डी…अब मुसीबत में फंसा पायलट

Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए मारपीट के मामले में यात्री अंकित दीवान की नाक टूटने की बात सामने आई है, यह घटना यात्री के 7 साल की बेटी के सामने हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 25, 2025

Delhi airport pilot beaten Passenger nose broken

Delhi Airport: देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने पीड़ित यात्री अंकित दीवान को मंगलवार विस्तृत बयान दर्ज कराने, साक्ष्य जुटाने और मेडिकल जांच के लिए बुलाया था। सीटी स्कैन में पता चला कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई है। बता दें कि यह पूरी घटना यात्री के 7 साल की बेटी के सामने हुई थी, जिससे वह डरी हुई है।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला 19 दिसंबर को टर्मिनल-1 के सुरक्षा क्षेत्र के पास का है। यात्री अंकित देवान अपनी पत्नी, चार महीने के बेटे और सात साल की बेटी के साथ यात्रा कर रहे थे। छोटे बच्चे को देखते हुए एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें स्टाफ के लिए बनी सिक्योरिटी लाइन से जाने की इजाजत दी। इसी दौरान कुछ स्टाफ सदस्य नियम तोड़कर आगे निकलने लगे। अंकित ने जब इसका विरोध किया तो कैप्टन विरेंदर सेजवाल भड़क गए। उन्होंने अंकित से अपमानजनक लहजे में कहा कि क्या उन्हें पढ़ना नहीं आता और स्टाफ के लिए लगे बोर्ड दिखाई नहीं देते। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई, विवाद इतना बढ़ गया कि पायलट ने गुस्से में यात्री के मुंह पर मुक्का मार दिया, जिससे अंकित की नाक की हड्डी टूट गई थी। मौके पर मौजूद अन्य यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया था। मारपीट में अंकित चोटिल हो गए और उनके चेहरे से खून निकलने लगा। बाद में अंकित ने अपनी चोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लिया संज्ञान

इस घटना के बाद अंकित की घायल अवस्था में तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर तैरने लगी, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी इसे गंभीरता से लिया है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय की ओर से संबंधित सभी एजेंसियों को मामले की स्वतंत्र जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध वीडियो सबूतों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कर रही जांच ( Delhi Airport )

इस मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो वीडियो में साफ हो गया कि यात्री पर पायलट के द्वारा हमला किया गया है। इसके साथ ही अंकित की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें नाक में फ्रैक्चर समेत अन्य चोटों की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस ने कैप्टन सेजवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (मारपीट), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। अंकित का बयान दर्ज कर लिया गया है, जबकि घटना के दौरान बीच-बचाव करने वाले सीआईएसएफ कर्मियों के बयान भी लिए जा रहे हैं।

आरोपी कैप्टन ने दर्ज कराई शिकायत

वहीं, इस मामले को लेकर आरोपी कैप्टन सेजवाल ने भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराई है। मारपीट को लेकर उन्होंने भी आरोप लगाया है कि यात्री ने पहले बिना वजह गाली दिया फिर उन्हें मारने के लिए धमकी भी दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और उन्हें चोटें लग गईं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है। वहीं, अंकित की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कैप्टन सेजवाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जांच पूरी होने तक वे किसी भी उड़ान ड्यूटी पर नहीं रहेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

25 Dec 2025 01:59 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Airport: 7 साल की बेटी के सामने पिता को खूब पीटा! टूटी नाक की हड्डी…अब मुसीबत में फंसा पायलट

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

