Delhi Airport: 7 साल की बेटी के सामने पिता को खूब पीटा! टूटी नाक की हड्डी…अब मुसीबत में फंसा पायलट

आपको बता दें कि यह पूरा मामला 19 दिसंबर को टर्मिनल-1 के सुरक्षा क्षेत्र के पास का है। यात्री अंकित देवान अपनी पत्नी, चार महीने के बेटे और सात साल की बेटी के साथ यात्रा कर रहे थे। छोटे बच्चे को देखते हुए एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें स्टाफ के लिए बनी सिक्योरिटी लाइन से जाने की इजाजत दी। इसी दौरान कुछ स्टाफ सदस्य नियम तोड़कर आगे निकलने लगे। अंकित ने जब इसका विरोध किया तो कैप्टन विरेंदर सेजवाल भड़क गए। उन्होंने अंकित से अपमानजनक लहजे में कहा कि क्या उन्हें पढ़ना नहीं आता और स्टाफ के लिए लगे बोर्ड दिखाई नहीं देते। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई, विवाद इतना बढ़ गया कि पायलट ने गुस्से में यात्री के मुंह पर मुक्का मार दिया, जिससे अंकित की नाक की हड्डी टूट गई थी। मौके पर मौजूद अन्य यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया था। मारपीट में अंकित चोटिल हो गए और उनके चेहरे से खून निकलने लगा। बाद में अंकित ने अपनी चोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की।