लोग सांस नहीं ले पा रहे और आप 18% जीएसटी…केंद्र सरकार पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, मांगा जवाब

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने तात्कालिक राहत दिए जाने की संभावनाओं पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि आपात स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अस्थाई तौर पर इसमें छूट क्यों नहीं दी जा सकती। बेंच ने इस मुद्दे पर सरकारी वकील को निर्देश लेने और प्रस्ताव को दोपहर 2:30 बजे के बाद अदालत के समक्ष रखने को कहा। यह जनहित याचिका अधिवक्ता कपिल मदान द्वारा दायर की गई है, जिसमें अदालत से केंद्र सरकार को एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस का दर्जा देने का निर्देश देने की मांग की गई है। फिलहाल एयर प्यूरिफायर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एयर प्यूरीफायर उपलब्ध कराए जाएं। यह न्यूनतम उपाय है, जो सरकार कर सकती है। भले ही यह अस्थाई हो लेकिन अगले एक सप्ताह या एक महीने के लिए जीएसटी में छूट अवश्य दें, इसे केवल अस्थाई रूप से आपातकालीन स्थिति मानें।