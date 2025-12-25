शराब के नशे में धुत मिली 13 साल की लड़की, पुलिस ने मेडिकल कराया तो फटी रह गई आंखें

बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने बताया कि घटना समयपुर बादली क्षेत्र की है, जहां 20 दिसंबर को दो आरोपियों ने एक 13 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सैलून संचालक ने उसे बैंक कर्मचारी से मिलने के लिए बुलाया था। जब वह सैलून संचालक के पास पहुंची तो वह उसे मुलाकात कराने के बहाने राजा विहार स्थित एक खाली घर में ले गया। वहां बैंक कर्मचारी पहले से मौजूद था। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसे कमरे में बंद कर दिया और जबरन शराब पिलाई। जब पीड़िता शराब के नशे में आ गई तो दोनों ने बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे छोड़ दिया। इस दौरान धमकी दी कि अपना मुंह बंद रखे। वरना अंजाम बुरा होगा।