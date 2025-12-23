बारात की तैयारियों में जुटे थे परिजन, दूल्हे ने ऐनवक्त पर कर ली आत्महत्या, दुल्हन बेहोश

दिल्ली से सटे नूंह गांव में बारात से ठीक पहले दूल्हे के सुसाइड से दुल्हन बेहोश।
Suicide: राष्ट्रीय राजधानी से सटे नूंह गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब बारात निकलने से कुछ घंटे पहले दूल्हे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शादीवाले दिन हुई इस घटना की सूचना से दुल्हन बेहोश हो गई। उसे आनन-फानन अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है। दूसरी ओर शादी वाले दिन ही दूल्हे की आत्महत्या से दोनों घरों में जुटे रिश्तेदारों के भी होश उड़ गए। उनमें तरह-तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि दूल्हे के परिजनों ने किसी भी अफवाह से इनकार करते हुए बताया कि मेहंदी वाले दिन ग्रामीणों की दूल्हे से बहस हो गई थी। इसी बात से दूल्हा हताश और परेशान था।
यह घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नूंह गांव की है, जहां एक किसान परिवार पूरे धूम-धड़ाके के साथ बेटे की बारात ले जाने की तैयारियों में जुटा था। रिश्तेदार और गांव वाले बारात में जाने के लिए तैयार थे। इसी बीच बारात निकलने से कुछ घंटे पहले ही दूल्हे ने एक बिजली के खंभे से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आनन-फानन मौके पर पहुंचे रिश्तेदारों, ग्रामीणों और परिजनों ने दूल्हे को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर से दुल्हन के घर में भी कोहराम मच गया। दूल्हे की आत्महत्या की खबर सुनते ही दुल्हन बेहोश हो गई।
इसी बीच किसी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने परिजनों से मामले की जानकारी ली। इस बीच मौके पर मौजूद सरपंच परिवार के सदस्य फतेला ने पुलिस को बताया कि आत्महत्या करने वाले युवक की बारात रविवार देर शाम को जानी थी। इससे पहले शनिवार को मेहंदी की रस्म के दौरान दूल्हा डीजे लेकर आया था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने डीजे बजाने को सामाजिक बुराई बताकर इसका विरोध कर दिया। इसपर दूल्हे ने डीजे बजाने की जिद पकड़ ली। शादी का मौका और दूल्हे की जिद देखकर गांव वालों में सहमति बनी कि मेहंदी की रस्म के दौरान सिर्फ एक घंटा डीजे बजाया जाएगा।
सरपंच परिवार के सदस्य फतेला के अनुसार, दूल्हा इस बात से नाखुश था। उधर, दूल्हे के परिजनों ने बताया कि मेहंदी की रस्म के दौरान एक घंटे तक डीजे बजता रहा, लेकिन उसके बाद गांव वालों ने डीजे बंद करवा दिया। जबकि दूल्हा देर रात डीजे बजाने की जिद कर रहा था। दूल्हे का कहना था कि उसने डीजे पूरी रात के लिए बुक किया है। इसलिए कम से कम चार से पांच घंटे यानी आधी रात तक तो उसे डीजे बजाने दिया जाए, लेकिन ग्रामीण इस बात से सहमत नहीं थे। हालांकि परिजनों का ये भी कहना है कि यह विवाद शनिवार रात को ही शांत हो गया था।
परिजनों ने बताया कि शनिवार रात मेहंदी की रस्म होने के बाद दूल्हे समेत सभी लोग खा-पीकर सो गए। इसके बाद जब सुबह परिजन उठे तो दूल्हा घर पर नहीं था। इसपर लोगों ने सोचा कि कहीं आसपास ही गया होगा, लेकिन दोपहर में किसी ने घर आकर बताया कि दूल्हे का शव गांव के बाहर बिजली के खंफे से लटका है। रिश्तेदारों और परिजनों को यह खबर मिली तो उनके होश उड़ गए। आनन-फानन मौके पर ग्रामीणों का भारी जमावड़ा लग गया। दूल्हे के फांसी के फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार करते हुए पुलिस को कोई शिकायत नहीं सौंपी है। इसलिए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
