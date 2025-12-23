23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

बारात की तैयारियों में जुटे थे परिजन, दूल्हे ने ऐनवक्त पर कर ली आत्महत्या, दुल्हन बेहोश

Suicide: दिल्ली के पास स्थित नूंह गांव में किसान परिवार हंसी-खुशी बेटे की बारात लेकर जाने की तैयारियों में जुटा था। इसी बीच बारात निकलने से कुछ घंटे पहले दूल्हे ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 23, 2025

groom suicide before wedding procession bride fainted in Nuh Delhi Crime

दिल्ली से सटे नूंह गांव में बारात से ठीक पहले दूल्हे के सुसाइड से दुल्हन बेहोश।

Suicide: राष्ट्रीय राजधानी से सटे नूंह गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब बारात निकलने से कुछ घंटे पहले दूल्हे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शादीवाले दिन हुई इस घटना की सूचना से दुल्हन बेहोश हो गई। उसे आनन-फानन अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है। दूसरी ओर शादी वाले दिन ही दूल्हे की आत्महत्या से दोनों घरों में जुटे रिश्तेदारों के भी होश उड़ गए। उनमें तरह-तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि दूल्हे के परिजनों ने किसी भी अफवाह से इनकार करते हुए बताया कि मेहंदी वाले दिन ग्रामीणों की दूल्हे से बहस हो गई थी। इसी बात से दूल्हा हताश और परेशान था।

अब जानिए दूल्हे के सुसाइड की पूरी घटना

यह घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नूंह गांव की है, जहां एक किसान परिवार पूरे धूम-धड़ाके के साथ बेटे की बारात ले जाने की तैयारियों में जुटा था। रिश्तेदार और गांव वाले बारात में जाने के लिए तैयार थे। इसी बीच बारात निकलने से कुछ घंटे पहले ही दूल्हे ने एक बिजली के खंभे से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आनन-फानन मौके पर पहुंचे रिश्तेदारों, ग्रामीणों और परिजनों ने दूल्हे को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर से दुल्हन के घर में भी कोहराम मच गया। दूल्हे की आत्महत्या की खबर सुनते ही दुल्हन बेहोश हो गई।

बारात से ठीक पहले सुसाइड से मचा हड़कंप

इसी बीच किसी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने परिजनों से मामले की जानकारी ली। इस बीच मौके पर मौजूद सरपंच परिवार के सदस्य फतेला ने पुलिस को बताया कि आत्महत्या करने वाले युवक की बारात रविवार देर शाम को जानी थी। इससे पहले शनिवार को मेहंदी की रस्म के दौरान दूल्हा डीजे लेकर आया था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने डीजे बजाने को सामाजिक बुराई बताकर इसका विरोध कर दिया। इसपर दूल्‍हे ने डीजे बजाने की जिद पकड़ ली। शादी का मौका और दूल्हे की जिद देखकर गांव वालों में सहमति बनी कि मेहंदी की रस्म के दौरान सिर्फ एक घंटा डीजे बजाया जाएगा।

डीजे बजाने को लेकर नाखुश था दूल्हा

सरपंच परिवार के सदस्य फतेला के अनुसार, दूल्हा इस बात से नाखुश था। उधर, दूल्हे के परिजनों ने बताया कि मेहंदी की रस्म के दौरान एक घंटे तक डीजे बजता रहा, लेकिन उसके बाद गांव वालों ने डीजे बंद करवा दिया। जबकि दूल्हा देर रात डीजे बजाने की जिद कर रहा था। दूल्हे का कहना था कि उसने डीजे पूरी रात के लिए बुक किया है। इसलिए कम से कम चार से पांच घंटे यानी आधी रात तक तो उसे डीजे बजाने दिया जाए, लेकिन ग्रामीण इस बात से सहमत नहीं थे। हालांकि परिजनों का ये भी कहना है कि यह विवाद शनिवार रात को ही शांत हो गया था।

बारात से कुछ घंटे पहले गांव के बाहर मिला शव

परिजनों ने बताया कि शनिवार रात मेहंदी की रस्म होने के बाद दूल्हे समेत सभी लोग खा-पीकर सो गए। इसके बाद जब सुबह परिजन उठे तो दूल्हा घर पर नहीं था। इसपर लोगों ने सोचा कि कहीं आसपास ही गया होगा, लेकिन दोपहर में किसी ने घर आकर बताया कि दूल्‍हे का शव गांव के बाहर बिजली के खंफे से लटका है। रिश्तेदारों और परिजनों को यह खबर मिली तो उनके होश उड़ गए। आनन-फानन मौके पर ग्रामीणों का भारी जमावड़ा लग गया। दूल्हे के फांसी के फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार करते हुए पुलिस को कोई शिकायत नहीं सौंपी है। इसलिए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

आधी रात चलती बस में लड़की से दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में डाला रॉड…दिल्ली में 13 साल पहले कैसे हुई थी ‘निर्भया’ से हैवानियत?
नई दिल्ली
Delhi Nirbhaya case 13th anniversary ​​Gang rape in moving bus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Wedding

Published on:

23 Dec 2025 02:50 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / बारात की तैयारियों में जुटे थे परिजन, दूल्हे ने ऐनवक्त पर कर ली आत्महत्या, दुल्हन बेहोश

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

40 साल पहले ही अरावली को नष्ट करने की चली गई थी चाल! अब 19 जिलों में आबादी की बढ़ेंगी मुश्किलें

Aravalli Mountains were being cut in Faridabad for 40 years
नई दिल्ली

अरावली हमारी धरोहर है उसे…यमुना एक्सप्रेसवे पर 6 जिलों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने भरी हुंकार

Rakesh Tikait statement for aravali and farmers rights in yumuna expressway mahapanchayat
नई दिल्ली

‘मोहन भागवत में दम है तो…’ हिंदूराष्ट्र बताने पर कांग्रेस नेता की चुनौती, बाबरी मस्जिद बनवाने वाले को बताया BJP की बी टीम

Congress leader Udit Raj challenges Mohan Bhagwat on Hindu Rashtra
नई दिल्ली

CBI ने वकील को दिया नोटिस तो भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, जज बोले-ये आपकी अथॉरिटी नहीं

Delhi high court stays cbi notice against advocate professional duty
नई दिल्ली

नौसेना का अधिकारी बताकर मुस्लिम युवक ने महिला के साथ किया रेप, पोल खुली तो...

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.