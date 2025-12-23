बारात की तैयारियों में जुटे थे परिजन, दूल्हे ने ऐनवक्त पर कर ली आत्महत्या, दुल्हन बेहोश

परिजनों ने बताया कि शनिवार रात मेहंदी की रस्म होने के बाद दूल्हे समेत सभी लोग खा-पीकर सो गए। इसके बाद जब सुबह परिजन उठे तो दूल्हा घर पर नहीं था। इसपर लोगों ने सोचा कि कहीं आसपास ही गया होगा, लेकिन दोपहर में किसी ने घर आकर बताया कि दूल्‍हे का शव गांव के बाहर बिजली के खंफे से लटका है। रिश्तेदारों और परिजनों को यह खबर मिली तो उनके होश उड़ गए। आनन-फानन मौके पर ग्रामीणों का भारी जमावड़ा लग गया। दूल्हे के फांसी के फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार करते हुए पुलिस को कोई शिकायत नहीं सौंपी है। इसलिए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।