तुर्कमान गेट मामले में आरोपियों की पहली फोटो आई सामने, कासिफ-समीर समेत 5 गिरफ्तार

तुर्कमान गेट मामले में आरोपियों की पहली तस्वीर (Photo-X)
Delhi Demolition Drive: दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इन आरोपियों की पहली तस्वीर भी सामने आई है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने समीर, कासिफ, कैफ, अरीब और अदनान को पथराव करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
बता दें कि दिल्ली में नगर निगम द्वारा फैज-ए-इलाही मस्जिद (Faiz-E-Elahi Mosque) के बाहर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद और पास के कब्रिस्तान से सटी जमीन पर चलाए गए अतिक्रमण (Delhi Demolition Drive) हटाने के अभियान के दौरान झड़पें हुईं और पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (मध्य रेंज) मधुर वर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई घटना के संबंध में मामला दर्ज किया है। यह मामला बीएनएस की धारा 121, 123, 221, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम की धारा 3 और धारा 191 (दंगा) के तहत दर्ज किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि मौके पर ही पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विशेष स्टाफ इंस्पेक्टर मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा पहने गए बॉडी-बोर्न कैमरों और घटनास्थल से प्राप्त वीडियोग्राफी की मदद से और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि पुलिस टीम को कुछ ऐसे वीडियो मिले हैं जिनमें गुंडों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। संयुक्त पुलिस कांस्टेबल ने कहा कि इन लोगों को तलब कर पूछताछ की जाएगी और अगर घटना में उनकी भूमिका पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं इस घटना पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। ओवैसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पूरी जमीन वक्फ की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड और उसकी प्रबंध समिति को SC में जाकर सभी तथ्य बताने चाहिए।
ओवैसी ने कहा कि वक्फ को इस मामले में पक्षकार होना चाहिए था, और उन्होंने वक्फ राजपत्र अधिसूचना का भी उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि “दिल्ली वक्फ बोर्ड को अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए थी। नतीजतन, अदालत ने गलत फैसला लिया; यह एलडीओ शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार है. अहम बात यह है कि 1947 में यह जगह मस्जिद थी; वक्फ को नुकसान हुआ है. जो हुआ है वह गलत है।”
