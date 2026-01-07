तुर्कमान गेट मामले में आरोपियों की पहली फोटो आई सामने, कासिफ-समीर समेत 5 गिरफ्तार

ओवैसी ने कहा कि वक्फ को इस मामले में पक्षकार होना चाहिए था, और उन्होंने वक्फ राजपत्र अधिसूचना का भी उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि “दिल्ली वक्फ बोर्ड को अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए थी। नतीजतन, अदालत ने गलत फैसला लिया; यह एलडीओ शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार है. अहम बात यह है कि 1947 में यह जगह मस्जिद थी; वक्फ को नुकसान हुआ है. जो हुआ है वह गलत है।”