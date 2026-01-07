17 से ज्यादा बुलडोजर, 150 सिपाही और एमसीडी कर्मचारी…फैज ए इलाही पर कार्रवाई के दौरान बवाल पर क्या बोले मंत्री?

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार देर रात फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने एक्शन लिया। 20 से ज्यादा बुलडोजर और 150 सिपाही और एमसीडी कर्मचारी के साथ यह कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन पर कुछ इमारतों ने कब्जा कर रखा था, जिस वजह से उन्हें गिराया गया। लेकिन जैसे ही यह कार्रवाई शुरू की गई, कुछ लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की। माहौल बहुत तनाव भरा हो गया था, जिस वजह से दिल्ली पुलिस को थोड़े बल का प्रयाग करना पड़ा और आंसू वाली गैस का प्रयोग किया। अब पुलिस इस मामले में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है और पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस, रैपिड ऐक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। पुलिस का कहना है कि अब पूरा इलाका अंडर कंट्रोल है और सभी टीमें मिलकर पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं।