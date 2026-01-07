7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

17 से ज्यादा बुलडोजर, 150 सिपाही और एमसीडी कर्मचारी…फैज ए इलाही पर कार्रवाई के दौरान बवाल पर क्या बोले मंत्री?

Delhi mosque demolition: दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ और पत्थरबाजी में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले पर गृह मंत्री आशीष सूद भड़क उठे और उन्होंने आक्रमण करने वालों को असामाजिक तत्व कहा।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 07, 2026

delhi mosque demolition ashish sood statement over faiz e ilahi stone pelting

दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर आशीष सूद की प्रतिक्रिया

Delhi mosque demolition: कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण वाली जमीन को हटाने की कार्रवाई के दौरान बहुत हंगामा हुआ। हालांकि मस्जिद की पूरी जमीन सुरक्षित है, उसके बाद भी कुछ शरारती तत्वों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए तनाव फैलाने की कोशिश की और इसी दौरान नगर निगम कर्मचारी और दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी के चलते यह विषय चर्चा में बना हुआ है और अब इस पर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने भी प्रतिक्रिया दी है, जिससे राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो गई है।

आशीष सूद का बयान

आशीष सूद ने कहा कि फैज-ए-इलाही में अदालत के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की और कानून हाथ में लेने की कोशिश की। उनके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कानून में इस तरह की हरकत दंडनीय अपराध है। अब तक इस मामले में 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप

इस घटना को लेकर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अवैध संरचनाओं को हटाना सही कदम है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार एक खास धर्म को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि एमसीडी और कोर्ट के आदेशों के विरोध में हिंसा करना तो सही नहीं है। साथ ही उन्होंने देर रात हुई कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर यही कार्रवाई दिन में होती तो लोगों के पास अपने दस्तावेज दिखाने का मौका रहता।

जानिए क्या है पूरा विवाद?

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार देर रात फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने एक्शन लिया। 20 से ज्यादा बुलडोजर और 150 सिपाही और एमसीडी कर्मचारी के साथ यह कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन पर कुछ इमारतों ने कब्जा कर रखा था, जिस वजह से उन्हें गिराया गया। लेकिन जैसे ही यह कार्रवाई शुरू की गई, कुछ लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की। माहौल बहुत तनाव भरा हो गया था, जिस वजह से दिल्ली पुलिस को थोड़े बल का प्रयाग करना पड़ा और आंसू वाली गैस का प्रयोग किया। अब पुलिस इस मामले में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है और पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस, रैपिड ऐक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। पुलिस का कहना है कि अब पूरा इलाका अंडर कंट्रोल है और सभी टीमें मिलकर पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं।

क्या था कोर्ट का आदेश?

इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि मस्जिद केवल 0.195 एकड़ जमीन पर स्थित है। इसके अलावा जो भी इमारतें और संरचनाएं हैं, किसी के भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए गए हैं, जिस वजह से वे अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। और इसीलिए कोर्ट ने मस्जिद के आसपास की संरचनाओं को गिराने का आदेश दिया। वहीं मस्जिद समिति ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि यह वक्फ की संपत्ति है, जिस पर वक्फ अधिनियम लागू होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें बारात घर या क्लिनिक जैसी संरचनाओं को गिराने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे कब्रिस्तान प्रभावित हो रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

ये भी पढ़ें

दिल्ली मस्जिद विध्वंस: अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव के बाद बवाल, अर्द्धसैनिक बल तैनात
नई दिल्ली
Delhi News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

political

political news

Updated on:

07 Jan 2026 01:35 pm

Published on:

07 Jan 2026 12:42 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 17 से ज्यादा बुलडोजर, 150 सिपाही और एमसीडी कर्मचारी…फैज ए इलाही पर कार्रवाई के दौरान बवाल पर क्या बोले मंत्री?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाई को शराब पिलाने के बहाने बुलाया फिर मफलर से घोटा गला, घर में आपत्तिजनक हरकत के बाद बड़ा खुलासा

Ghaziabad Akash murder case solved, cousin Badal and friend Chintu arrested
नई दिल्ली

दिल्ली मस्जिद विध्वंसः पत्‍थरबाजों पर एक्‍शन शुरू, हर गली में फोर्स तैनात और दुकानें बंद, अब तक 10 गिरफ्तार

delhi mosque demolition turkman gate stone pelting police action 10 arrested and force deployed
नई दिल्ली

Big Health Issue : 4 में से 1 भारतीय युवा पर ये खतरा! AIIMS-ICMR का दावा, यूथ को बीमार कर रहा बॉडी इमेज

Big Mental Health Issue, Mental Health Issue, AIIMS ICMR Research, Indian Youth health Issues, Body Image Distress,
Patrika Special News

पत्नी ने कर ली दूसरी शादी की तो कड़ाके की ठंड में डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा पहला पति

Saharanpur News
नई दिल्ली

दिल्ली मस्जिद विध्वंस: अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव के बाद बवाल, अर्द्धसैनिक बल तैनात

Delhi News
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.