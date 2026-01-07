दिल्ली में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव के बाद बवाल, अर्द्धसैनिक बल तैनात

एमसीडी की टीम तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध घोषित किए गए बरात घर और एक दवा की दुकान को तोड़ने के लिए पहुंची थी। यहां 20 से अधिक बुलडोजर साथ लेकर रात के समय एमसीडी की टीम भारी पुलिस के साथ पहुंची तो विरोध हो गया। टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो इकट्ठा भीड़ ने फोर्स पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने हल्का बल प्रयोग किया लेकिन इससे बात नहीं बनी। पांच पुलिसकर्मियों के घायल हो जाने के बाद में भीड़ को हटाने के लिए पुलिसकर्मियों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। भीड़ को हटाने के बाद टीम ने अपना काम जारी रखा। विरोध के बीच पुलिसकर्मियों के कदम पीछे नहीं हटे और फोर्स आगे बढ़ती गई। हालात को देखते हुए मध्य रात्रि इस क्षेत्र में आने वाली सभी रास्तों को बंद कर दिया गया।