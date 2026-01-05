‘उनकी हरकत कसाब जैसी’, उमर-इमाम को लेकर यह क्या बोल गए केंद्रीय मंत्री

BJP Reaction to Supreme Court Decision: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं देने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दोनों के कृत्य पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब के कृत्यों के समान थे। बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम ने चिकन नेक कॉरिडोर को काटने और देश के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है; वे वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है।