‘उनकी हरकत कसाब जैसी’, उमर-इमाम को लेकर यह क्या बोल गए केंद्रीय मंत्री

उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत (Photo-X)
BJP Reaction to Supreme Court Decision: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं देने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दोनों के कृत्य पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब के कृत्यों के समान थे। बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम ने चिकन नेक कॉरिडोर को काटने और देश के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है; वे वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है।
कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि शरलीज इमाम और उमर खालिद उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे पाकिस्तानी आतंकी कसाब ने किया था। जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए।
बता दें कि इससे पहले भाजपा ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फैसले को सत्य की जीत बताया और मांग की कि कांग्रेस को आरोपियों का बचाव करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।
एक्स पर पोस्ट करते हुए पूनावाला ने लिखा, "सत्यमेव जयते… प्रथम दृष्टया आरोप सही हैं… संगठित, स्वाभाविक नहीं, प्रायोजित, स्वतःस्फूर्त नहीं।" कांग्रेस को अफजल से लेकर उमर और शरजील तक के 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' को समर्थन देने के लिए माफी मांगनी चाहिए।
भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "कोई भी हो, यदि वह देश के खिलाफ साजिश करेगा, देश को तोड़ने का षड्यंत्र करेगा, तो निश्चित तौर पर कानून कड़ाई के साथ अपना काम करेगा। और ऐसे लोग जो देश के खिलाफ षड्यंत्रों और साजिशों में खड़े लोगों के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वे संवेदनशीलता के साथ बात कर रहे हैं।"
वहीं शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "उन्होंने कहा है कि UAPA के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं होती। अब, UAPA के तहत आरोप लगाए गए हैं, लेकिन 5 साल से कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है। कोई चार्जशीट नहीं है, जमानत नहीं मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कुछ लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन इन दोनों को नहीं मिली। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दायर की जाएगी और कार्रवाई शुरू होगी।”
