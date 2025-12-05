हमारे एक मात्र हथियार को मत छीनोः खरगे

राज्यसभा में सांसद अब तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों के नाम पर नियम 267 के तहत केवल उस दिन की कार्यसूची से संबंधित मुद्दे पर ही नोटिस दे सकेंगे। गुरुवार को राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि इस नियम का मकसद यह नहीं है कि पहले से सूचीबद्ध कार्यसूची को स्थगित करके उनकी ओर से सही समझे जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की मांग की जाए। गौरतलब है कि बुधवार को इस नियम के तहत नोटिस देने वालों के विषय और नाम का उल्लेख नहीं किए जाने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। राधाकृष्णन ने कहा कि यह नियम लोकसभा के एडर्जनमेंट मोशन के बराबर नहीं है। राज्यसभा में पहले से सूचीबद्ध विषय पर ही यह नोटिस ठीक से तैयार मोशन के साथ दिया जा सकता है । उन्होंने कहा कि यह वर्ष 2000 की रूल्स कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर है। उन्होंने कहा कि कोई भी सार्वजनिक महत्व का मामला अन्य पार्लियामेंट्री तरीकों से उठाया जा सकता है।