संसद में गूंजा जयपुर का गलता धाम, डूंगरी बांध

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के एक प्रश्न के लिखित जवाब में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान के चार स्थलों का स्वदेश दर्शन 2 परियोजना के तहत विकास करवाने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से करीब 180 करोड़ का बजट दिया गया है। देश में अब तक 28 राज्यों में 54 परियोजनाओं को 1782 करोड़ का आवंटन किया गया है। राजस्थान में केशवराय पाटन के लिए 21.65 करोड़, खाटूश्याम मंदिर सीकर के लिए 87.87 करोड़ रूपए, करणी माता मंदिर बीकानेर के लिए 22.57 करोड़ रूपए, मालासेरी डूंगरी, भीलवाड़ा के लिए 48.73 करोड़ रूपए का बजट दिया गया है। जवाब के अनुसार नागौर जिले के खरनाल गांव में तेजाजी जी की जन्मस्थली खरनाल के आस पास पर्यटक संरचना विकास के ले पर्यटन मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। जवाब में बताया गया है कि राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रक्रिया के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि वो खरनाल और मुकाम के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे|