संसद में गूंजा जयपुर का गलता धाम, डूंगरी बांध

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में प्रदेश के कई मुद्दों को उठाया। जिनमें डूंगरी बांध का निर्माण, स्वदेश दर्शन योजना में धार्मिक स्थलों को शामिल करना और आदिवासी हकों की आवाज उठाना प्रमुख रहा।
जयपुर के गलता, सूर्य मंदिर पर रोपवे की मांग
जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने शून्य काल के दौरान लोकसभा में जयपुर स्थित गलता धाम और सूर्यमंदिर पर रोपवे निर्माण की मांग की। शर्मा ने बताया कि गलताधाम और सूर्य मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है।यहां पहुंचने के लिए सड़क, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल और बैठने की व्यवस्था की कमी है। संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के अभाव में इनका महत्व प्रभावित हो रहा है। इन स्थलों पर सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, सुरक्षा उपाय, आपात चिकित्सा की व्यवस्था करने के साथ ही यहां रोपवे, रेलिंग, शेड- आराम स्थल निर्माण करवाए जाएं और इन स्थानों को स्वदेश योजना में शामिल किया जाए। इसके विकास के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग से शीघ्र एनओसी भी जारी की जाए।
मेसा कानून पारित करने की मांग
बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने लोकसभा में पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में यूडीए, नगरपालिका, नगर परिषद का विस्तार व आदिवासियों की संस्कृति परंपरा और स्वशासन की सुरक्षा करने वाले मेसा कानून को पारित करने की मांग। उन्होंने कहा कि 2001 में मेसा कानून राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था।
स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान को 180 करोड़ आवंटित
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के एक प्रश्न के लिखित जवाब में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान के चार स्थलों का स्वदेश दर्शन 2 परियोजना के तहत विकास करवाने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से करीब 180 करोड़ का बजट दिया गया है। देश में अब तक 28 राज्यों में 54 परियोजनाओं को 1782 करोड़ का आवंटन किया गया है। राजस्थान में केशवराय पाटन के लिए 21.65 करोड़, खाटूश्याम मंदिर सीकर के लिए 87.87 करोड़ रूपए, करणी माता मंदिर बीकानेर के लिए 22.57 करोड़ रूपए, मालासेरी डूंगरी, भीलवाड़ा के लिए 48.73 करोड़ रूपए का बजट दिया गया है। जवाब के अनुसार नागौर जिले के खरनाल गांव में तेजाजी जी की जन्मस्थली खरनाल के आस पास पर्यटक संरचना विकास के ले पर्यटन मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। जवाब में बताया गया है कि राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रक्रिया के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि वो खरनाल और मुकाम के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे|
डूंगरी बांध को निरस्त करने की मांग
करौली सांसद भजनलाल जाटव ने शून्यकाल में लोकसभा में डूंगरी बांध के निर्माण का मामला उठाते हुए कहा कि करौली और सवाई माधोपुर जिलों के 76 गांवों को प्रभावित करने वाली डूंगरी बांध परियोजना को निरस्त करने की मांग की। जाटव ने कहा कि ईआरसीपी योजना के तहत डूंगरी बांध के निर्माण की स्वीकृति बिना संबंधित ग्राम पंचायतों की अनुमति और जन-सहमति के दी गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के कारण 76 गांवों के पर संकट खड़ा हो गया है और हजारों लोग बेघर होंगे।
बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा जनजातीय दिवस
उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत के एक सवाल के लिखित जवाब में जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इसे हर वर्ष बड़े पैमाने पर मनाए जाने की योजना है।
