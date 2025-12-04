भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता का निधन, जानिए कौन हैं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल?

उन्होंने कहा था कि घर में कभी राजनीति पर चर्चा नहीं होती थी। उनकी मां सुषमा स्वराज हर शुक्रवार की शाम सिर्फ बेटी के लिए रखती थीं। यह एक ऐसा समय होता था, जब न तो पिता का दखल होता था और न ही कोई दूसरा उनके बीच हस्तक्षेप करता था। पिछले साल लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से जीत के बाद बांसुरी ने अपने पिता से मुलाकात का एक भावुक वीडियो शेयर किया था। इसमें वह भावुक होती नजर आई थीं और पृष्ठभूमि में उनकी मां सुषमा स्वराज की तस्वीर दिखाई दे रही थी। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा था कि पिता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, लेकिन उनके स्पर्श की कमी गहराई से महसूस होती है।