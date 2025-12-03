दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के परिणाम पर भड़की AAP, BJP बोली-रिकाउंटिंग कराएंगे

दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद अशोक विहार सीट को लेकर विवाद बढ़ गया है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार वीना शर्मा जीती हैं। लेकिन यह परिणाम बीजेपी की तरफ से रिकाउंटिंग की मांग के बाद आया था। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने इस रिजल्ट पर सवाल उठाए हैं और गड़बड़ी का आरोप लगाया है। AAP के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि यह सीट असल में AAP की उम्मीदवार सीमा गोयल ने जीती थी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर विजेता पहले AAP को दिखाया गया था, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग के बाद परिणाम बदल दिया गया। उनके अनुसार, रिकाउंटिंग के नाम पर यह सीट बीजेपी को दे दी गई है।