नई दिल्ली

दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के परिणाम पर भड़की AAP, BJP बोली-रिकाउंटिंग कराएंगे

Delhi MCD By Election: दिल्ली MCD उपचुनाव का परिणाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने दो सीटों पर रिकाउंटिंग कराने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Dec 03, 2025

delhi mcd by election results face recounting controversy between aap and bjp

दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव परिणाम को लेकर AAP ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप।

Delhi MCD By Election: दिल्ली MCD उपचुनाव की वोटों की गिनती हो चुकी है। कुल 12 में से 7 वार्डों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी ने तीन सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन वोटों की गिनती के दौरान उस समय सियासी माहौल गर्म हो गया, जब भाजपा ने दो सीटों पर रिकाउंटिंग कराने की बात कही। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव परिणाम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसपर जहां भाजपा ने दो सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग उठा दी। वहीं अशोक विहार सीट के परिणाम पर आम आदमी पार्टी ने सवालिया निशान लगाकर जहां चुनाव आयोग का घेराव किया, वहीं भाजपा पर इलेक्शन चोरी का आरोप लगा दिया।

AAP का BJP पर आरोप

दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद अशोक विहार सीट को लेकर विवाद बढ़ गया है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार वीना शर्मा जीती हैं। लेकिन यह परिणाम बीजेपी की तरफ से रिकाउंटिंग की मांग के बाद आया था। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने इस रिजल्ट पर सवाल उठाए हैं और गड़बड़ी का आरोप लगाया है। AAP के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि यह सीट असल में AAP की उम्मीदवार सीमा गोयल ने जीती थी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर विजेता पहले AAP को दिखाया गया था, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग के बाद परिणाम बदल दिया गया। उनके अनुसार, रिकाउंटिंग के नाम पर यह सीट बीजेपी को दे दी गई है।

सौरभ भारद्वाज ने X पर लिखा "अशोक विहार सीट आम आदमी पार्टी जीत गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रिकाउंटिंग में बीजेपी जीत गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?" वहीं AAP नेता दिलीप पांडेय ने भी इसी पोस्ट को रीशेयर करते हुए रिएक्शन दिया। उन्होंने इसे जनता के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि सभी राउंड की गिनती पूरी होने के बाद परिणाम AAP के पक्ष में था, फिर दोबारा गिनती क्यों हुई और परिणाम बदल गया? उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले पर जवाब मांगा है और साथ ही बीजेपी की राजनीति पर भी सवाल उठाए हैं।

BJP ने दी रिकाउंटिंग की एप्लिकेशन

नारायणा वार्ड का रिजल्ट भी विवाद का विषय बना हुआ है। रिजल्ट के अनुसार, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजन अरोड़ा इस सीट से जीते हैं। उन्होंने सिर्फ 148 वोट से जीत हासिल की, इस वजह से बीजेपी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था और रिकाउंटिंग के लिए एप्लिकेशन दी। इसके अलावा बीजेपी को मुंडका और संगम विहार-ए दोनों सीटों पर झटका लगा। यह दोनों सीटों पहले बीजेपी के पास थीं। मुंडका में आम आदमी पार्टी और संगम विहार-ए में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।

Published on:

03 Dec 2025 01:57 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के परिणाम पर भड़की AAP, BJP बोली-रिकाउंटिंग कराएंगे

