दिल्ली-एनसीआर में आंधी के साथ करवट लेगा मौसम; शीतलहर संग बारिश की कितनी संभावना? IMD Alert

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण तेजी से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। IMD और पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसियों की रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे दिल्ली एनसीआर की स्थिति बहुत चिंताजनक है। आंकड़ों के अनुसार रविवार रात लगभग 11 बजे तक दिल्ली का एवरेज AQI 410 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति और भी खराब रही। चांदनी चौक, वजीरपुर, रोहिणी, जहांगीरपुरी, आनंद विहार और मुंडका जैसे क्षेत्रों में AQI 430 से 450 के बीच दर्ज किया गया। वहीं एनसीआर के अन्य शहरों में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में AQI 313, संजय नगर में 341 और वसुंधरा में 394 रिकॉर्ड किया गया है। इन हालातों को देखते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं। दिल्ली में आधे वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम की फेसेलिटी दे दी गई है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पांचवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन और छठी से 12वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जा रही है।