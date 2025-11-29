दिल्ली की वो तीन सीटें, जहां दांव पर लगी BJP-AAP की प्रतिष्ठा, CM रेखा गुप्ता बचा पाएंगी अपना किला?

शुक्रवार की सुबह शालीमार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी उम्मीदवार अनीता जैन के समर्थन में प्रचार के लिए रोड शो किया। उस समय पूरे इलाके के लोगों में भरपूर जोश और उत्साह दिखा। लाउडस्पीकर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन सॉन्ग बजाए जा रहे थे। जबकि कार्यकर्ताओं ने मोदी के कटआउट्स के साथ बीजेपी के झंडे लहराते हुए शो के लिए माहौल बनाए रखा। इस दौरान एसयूवी, बाइक और ई-रिक्शा की बड़ी संख्या इस रोड शो को और आकर्षित बना रही थी। पूरा इलाका तालियों, नारों और गानों से गूंज रहा था। इसके बाद शाम को उसी क्षेत्र में पूर्व सीएम आतिशी ने आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बबीता राना के समर्थन में रोड शो निकाला। इस दौरान पूरा क्षेत्र नीले-पीले कलर में रंगा नजर आया।