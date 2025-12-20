19 साल की बहन को देख शैतान बना भाई! दोस्त के साथ मिलकर पार कर दीं हैवानियत की सारी हदें, फिर मार डाला

13 दिसंबर को पंचगांव से पाड़ा रोड पर ग्वालियर गांव के पास एक खंडहर जैसी ईंट और टीन की झुग्गी में लड़की का शव मिला था। उसके गले पर निशान भी थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या करके लाश फेंकी गई है। उसकी दाहिनी कलाई पर 'गुड़िया' लिखा हुआ था। पुलिस ने पहचान के लिए उसकी तस्वीर आसपास के थानों में भेजी। फिर पता चला कि ये लड़की मानेसर के रामपुरा चौक के पास किराए के मकान में अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। भाई से बात करने पर पता चला कि सुशीला का एक लड़के से प्रेम संबंध था। जब उसके प्रेमी से पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि सुशीला का भाई इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। जब रविंद्र से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वे गुरुग्राम में एक होटल में कुक का काम करता है और पुष्पेंद्र गुरुग्राम में टायर की दुकान पर हेल्पर है।