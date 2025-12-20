20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में माफ होंगे ट्रैफिक चालान? जानें रेखा सरकार का क्या है प्लान

एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) के तहत टैक्सपेयर्स को पुराने टैक्स बकाया, जुर्माना या ब्याज को कम दर पर या छूट देकर चुकाने का मौका दिया जाता है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Dec 20, 2025

दिल्ली में रेखा सरकार लाएगी एमनेस्टी स्कीम

दिल्ली में रेखा सरकार लाएगी एमनेस्टी स्कीम (Photo-IANS)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। बीजेपी सरकार सभी ट्रैफिक चालान माफ कर सकती है। एमनेस्टी स्कीम के तहत सरकार सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में है। फिलहाल एलजी के पास मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार इसे कैबिनेट में पास कर सकती है।

क्या होती है एमनेस्टी स्कीम?

एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) के तहत टैक्सपेयर्स को पुराने टैक्स बकाया, जुर्माना या ब्याज को कम दर पर या छूट देकर चुकाने का मौका दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने विवादों को सुलझाना है। इसके साथ ही टैक्स चोरी या अनुपालन में कमी को सुधारना और सरकार को राजस्व जुटाना होता है। हालांकि यह योजना सीमित समय के लिए लागू की जाती है। 

हर साल कट रहे लाखों चालान

बता दें कि दिल्ली में लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हर साल लाखों चालान कटते हैं। इतना ही नहीं, कई बार चालान की रकम इतनी अधिक हो जाती है कि लोग भरने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में सरकार इन चालानों को खत्म कर लोगों को राहत देने के प्लान में है। 

सरकार लाएगी EV Policy 2.0.

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सरकार नए साल से पहले लोगों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि अगले 20 दिनों के अंदर नई ईवी पॉलिसी 2.0 को पब्लिक कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने एक लाख से अधिक ईवी वाहन पंजीकृत किए। ईवी के आगे न बढ़ने के कई कारण हैं। पिछली सरकार ने ईवी के लिए सब्सिडी नहीं दी।

AAP को ठहराया जिम्मेदार

परिवहन मंत्री ने प्रदूषण को लेकर AAP को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। "हम दीर्घकालिक योजना में विश्वास करते हैं और उसी पर काम कर रहे हैं।”

ये भी पढ़ें

हम दोनों जाएंगे…सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच डीके शिवकुमार ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
karanatak power tussle,karnataka congress,dk shivakumar,siddaramaiah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 08:46 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में माफ होंगे ट्रैफिक चालान? जानें रेखा सरकार का क्या है प्लान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.