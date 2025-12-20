दिल्ली में माफ होंगे ट्रैफिक चालान? जानें रेखा सरकार का क्या है प्लान

दिल्ली में रेखा सरकार लाएगी एमनेस्टी स्कीम (Photo-IANS)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। बीजेपी सरकार सभी ट्रैफिक चालान माफ कर सकती है। एमनेस्टी स्कीम के तहत सरकार सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में है। फिलहाल एलजी के पास मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार इसे कैबिनेट में पास कर सकती है।
एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) के तहत टैक्सपेयर्स को पुराने टैक्स बकाया, जुर्माना या ब्याज को कम दर पर या छूट देकर चुकाने का मौका दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने विवादों को सुलझाना है। इसके साथ ही टैक्स चोरी या अनुपालन में कमी को सुधारना और सरकार को राजस्व जुटाना होता है। हालांकि यह योजना सीमित समय के लिए लागू की जाती है।
बता दें कि दिल्ली में लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हर साल लाखों चालान कटते हैं। इतना ही नहीं, कई बार चालान की रकम इतनी अधिक हो जाती है कि लोग भरने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में सरकार इन चालानों को खत्म कर लोगों को राहत देने के प्लान में है।
राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सरकार नए साल से पहले लोगों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि अगले 20 दिनों के अंदर नई ईवी पॉलिसी 2.0 को पब्लिक कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने एक लाख से अधिक ईवी वाहन पंजीकृत किए। ईवी के आगे न बढ़ने के कई कारण हैं। पिछली सरकार ने ईवी के लिए सब्सिडी नहीं दी।
परिवहन मंत्री ने प्रदूषण को लेकर AAP को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। "हम दीर्घकालिक योजना में विश्वास करते हैं और उसी पर काम कर रहे हैं।”
