दिल्ली में माफ होंगे ट्रैफिक चालान? जानें रेखा सरकार का क्या है प्लान

एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) के तहत टैक्सपेयर्स को पुराने टैक्स बकाया, जुर्माना या ब्याज को कम दर पर या छूट देकर चुकाने का मौका दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने विवादों को सुलझाना है। इसके साथ ही टैक्स चोरी या अनुपालन में कमी को सुधारना और सरकार को राजस्व जुटाना होता है। हालांकि यह योजना सीमित समय के लिए लागू की जाती है।