सर! कृपया तुरंत हस्तक्षेप करें…दिल्ली में सीएम पद की उम्मीदवार रहीं किरण बेदी की पीएमओ से सिफारिश

Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस वजह से अब यह सिर्फ एक डेटा नहीं रह गया है, वहां के लोगों की सहत के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में आ चुका है। इसी के चलते दिल्ली का प्रदूषण एक परेशानी बना हुआ है और लागातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरन बेदी ने दिल्ली के प्रदूषण पर तुरंत एक्‍शन के लिए पीएमओ से गुहार लगाई है। अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण की महामारी से तुलना करते हुए चिंता जताई है और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।