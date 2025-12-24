24 दिसंबर 2025,

बुधवार

नई दिल्ली

चचेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में था युवक, दोस्तों ने पहले मना किया फिर ड्रग्स देकर खत्म कर दी जिंदगी

Delhi Murder News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, दो दोस्तों ने एक युवक को ड्रग्स देकर मार डाला। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग को कारण बताया गया है।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 24, 2025

Murder in Delhi Brothers Killed Sister lover

दिल्ली में दो दोस्तों ने मिलकर चचेरी बहन के प्रेमी को उतारा मौत के घाट।

Delhi Murder News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक चौंकाने वाले हत्याकांड का खुलासा किया है। इस हत्याकांड में दो दोस्तों ने मिलकर एक युवक को पहले ड्रग्स दिया फिर जब वह नशे में हो गया तो दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। आरोपियों ने हत्या करने के बाद शव को उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके में ठिकाने लगा दिया। पुलिस को जब शव मिली तो उसके हाथ पैर जूतों के फीते से बंध हुए थे और उसके गले में एक रूमाल लगा हुआ था। इस मामले को लेकर पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि मामला प्रेम-प्रसंग का था।

आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के सदर बाजार का है, जहां से 8 नवंबर से अंकित नाम का युवक लापता चल रहा था। 22 नवंबर को स्थानीय लोगों ने पीसीआर को कॉल कर जानकारी दी कि हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। शव के बारे में जब छानबीन की तो पता चला कि यह वही अंकित है जो 8 नंवबर से लापता था। इस मामले को लेकर पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने जानकारी दी कि मृतक अंकित के हाथ पैर जूतों के फीते से बंधे हुए थे और उसके गले में एक रूमाल लगा हुआ था। इसके अलावा अंकित के सिर पर भी तीन गहरे घाव थे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए रोहिणी से आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आशीष ने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसके साथी विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया।

बहन के साथ चल रहा था चक्कर

पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो चला कि मृतक अंकित का एक आरोपी की चचेरी बहन के साथ प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर आरोपी आशीष उससे नाराज़ था और उसे कई बार अपनी बहन से दूर रहने की चेतावनी दे चुका था। जब बार-बार समझाने के बावजूद अंकित नहीं माना तो आशीष ने अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची।

पहले ड्रग्स दिया फिर मार डाला

पुलिस के पूछताछ में सामने आया कि घटना वाले दिन पूरी प्लानिंग के साथ दोनों दोस्तों ने चचेरी बहन के प्रेमी अंकित को टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद उसे गड्ढा कॉलोनी स्थित एक घर ले गए, जहां उसे नशीला पदार्थ दिया । जब वह पूरी तरह बेहोशी की हालत में आ गया तो पहले उसका हाथ पैर बांधे फिर उस पर जानलेवा हमला किए। अंकित जब मर गया तो उसके शव को एक पिकअप वाहन में ले जाकर मुनक नहर में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया सामान, शव ले जाने में प्रयुक्त पिकअप और अंकित को लाने वाला स्कूटर बरामद कर लिया है।

