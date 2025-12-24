चचेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में था युवक, दोस्तों ने पहले मना किया फिर ड्रग्स देकर खत्म कर दी जिंदगी

आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के सदर बाजार का है, जहां से 8 नवंबर से अंकित नाम का युवक लापता चल रहा था। 22 नवंबर को स्थानीय लोगों ने पीसीआर को कॉल कर जानकारी दी कि हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। शव के बारे में जब छानबीन की तो पता चला कि यह वही अंकित है जो 8 नंवबर से लापता था। इस मामले को लेकर पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने जानकारी दी कि मृतक अंकित के हाथ पैर जूतों के फीते से बंधे हुए थे और उसके गले में एक रूमाल लगा हुआ था। इसके अलावा अंकित के सिर पर भी तीन गहरे घाव थे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए रोहिणी से आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आशीष ने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसके साथी विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया।