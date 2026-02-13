लड़की पर किया हमला और मोटरसाइकिल में लगाई आग, प्रपोजल ठुकराने पर सरफिरे ने बीच बाजार मचाया बवाल

दिल्ली शाहबाद डेरी में सरफिरे ने मचाया बवाल (AI Image)
दिल्ली के शाहबाद डेरी (Shahbad Dairy) के बाज़ार में रविवार शाम उस समय अफ़रा-तफ़री मच गई, जब एक सिरफिरे युवक ने पहले मिली चेतावनी के बावजूद एक लड़की पर अचानक हमला कर दिया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी युवक कई दिनों से पीड़िता का पीछा कर रहा था। लड़की द्वारा साफ़-साफ़ इनकार करने और लगातार मना करने के बावजूद वह नहीं रुका, जिससे नाराज़ आरोपी ने गुस्से में आकर उस पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया।
हमले के बाद बाज़ार में मौजूद लोग दहशत में आ गए और स्थिति तनावपूर्ण हो उठी। हमले के बाद आरोपी ने बाज़ार में पड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिससे और अधिक अफ़रातफ़री पैदा हो गई। देखते ही देखते धुआँ और भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण बन गया।
स्थानीय दुकानदारों और जनता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर SHO शाहबाद डेरी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुँचकर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि यदि समय रहते कारवाई नहीं होती, तो बाज़ार में बड़ा हादसा हो सकता था।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कहा, “अगर पुलिस समय पर वहाँ नहीं पहुँचती, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हम शासन-प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कदम उठाने की मांग करते हैं।”
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग