लड़की पर किया हमला और मोटरसाइकिल में लगाई आग, प्रपोजल ठुकराने पर सरफिरे ने बीच बाजार मचाया बवाल

हमले के बाद बाज़ार में मौजूद लोग दहशत में आ गए और स्थिति तनावपूर्ण हो उठी। हमले के बाद आरोपी ने बाज़ार में पड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिससे और अधिक अफ़रातफ़री पैदा हो गई। देखते ही देखते धुआँ और भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण बन गया।