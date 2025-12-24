दिल्ली मेट्रो पर बनेंगे 13 नए स्टेशन, क्रिसमस से पहले मोदी सरकार ने दिया गिफ्ट

Delhi Metro new Stations: नए साल से पहले दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज-VA विस्तार परियोजना को मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना की कुल लागत ₹12,015 करोड़ होगी और इससे दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा।