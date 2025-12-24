24 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

दिल्ली मेट्रो पर बनेंगे 13 नए स्टेशन, क्रिसमस से पहले मोदी सरकार ने दिया गिफ्ट

Delhi Metro Expansion: केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो के फेज-VA विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिस पर ₹12,015 करोड़ खर्च होंगे और 16 किमी का नया कॉरिडोर बनेगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Dec 24, 2025

दिल्ली मेट्रो पर बनेंगे 13 नए स्टेशन (File Photo)

Delhi Metro new Stations: नए साल से पहले दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज-VA विस्तार परियोजना को मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना की कुल लागत ₹12,015 करोड़ होगी और इससे दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा।

65 लाख यात्रियों को मिल रहा लाभ

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि इस विस्तार से दिल्ली की लाइफलाइन और मजबूत होगी। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क लगभग 395 किलोमीटर का है और यह प्रतिदिन करीब 65 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करती है।

परियोजना की खासियत

  • कुल लंबाई: 16 किलोमीटर
  • नए स्टेशन: 13 (10 भूमिगत, 3 एलिवेटेड)
  • पूर्ण होने की समयसीमा: 3 वर्ष

मुख्य कॉरिडोर और स्टेशन

  • आरके आश्रम
  • शिवाजी स्टेडियम
  • सेंट्रल सेक्रेटेरियट
  • कर्तव्य पथ
  • इंडिया गेट
  • वॉर मेमोरियल/हाई कोर्ट-बरखंबा रोड
  • भारत मंडपम
  • इंद्रप्रस्थ

इसके अलावा, एयरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल-1 और अन्य छोटे कॉरिडोर भी शामिल हैं।

यात्रियों और पर्यावरण को लाभ

इस विस्तार से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कर्तव्य पथ क्षेत्र अब सीधे मेट्रो से जुड़ेगा, जिससे केंद्र सरकार के लगभग 60,000 कर्मचारियों और रोजाना 2 लाख आगंतुकों को सुविधा मिलेगी। इससे प्रदूषण कम होगा और जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटेगा।

Hindi News / National News / दिल्ली मेट्रो पर बनेंगे 13 नए स्टेशन, क्रिसमस से पहले मोदी सरकार ने दिया गिफ्ट

