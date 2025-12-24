दिल्ली मेट्रो पर बनेंगे 13 नए स्टेशन, क्रिसमस से पहले मोदी सरकार ने दिया गिफ्ट

दिल्ली मेट्रो पर बनेंगे 13 नए स्टेशन (File Photo)
Delhi Metro new Stations: नए साल से पहले दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज-VA विस्तार परियोजना को मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना की कुल लागत ₹12,015 करोड़ होगी और इससे दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि इस विस्तार से दिल्ली की लाइफलाइन और मजबूत होगी। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क लगभग 395 किलोमीटर का है और यह प्रतिदिन करीब 65 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करती है।
इसके अलावा, एयरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल-1 और अन्य छोटे कॉरिडोर भी शामिल हैं।
इस विस्तार से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कर्तव्य पथ क्षेत्र अब सीधे मेट्रो से जुड़ेगा, जिससे केंद्र सरकार के लगभग 60,000 कर्मचारियों और रोजाना 2 लाख आगंतुकों को सुविधा मिलेगी। इससे प्रदूषण कम होगा और जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटेगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग