Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में उपचुनाव से पहले भड़की सियासत, AAP ने BJP को घेरा तो सीएम रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

Politics: दिल्ली एमसीडी उपचुनाव से पहले राजधानी में सियासी पारा भड़क उठा है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम रेखा AAP पर हमलावर हैं।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Nov 27, 2025

CM Rekha Gupta Statement delhi mcd bypoll aap lg controversy new voting theme song Launch in Delhi politics

दिल्ली में उपचुनाव से पहले भड़की सियासत।

Politics: दिल्ली की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एमसीडी उपचुनाव के पास आते ही कहीं नई घोषणाएं हो रही हैं तो कहीं पुराने बयान फिर से चर्चा में आने लगे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग का एक ऐसा कदम सामने आया है, जिसने चुनाव की तैयारियों को और दिलचस्प बना दिया है। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी सीधे दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। इससे राष्ट्रीय राजधानी का सियासी माहौल गरमा गया है।

चुनाव आयोग का नया थीम सॉन्ग

राजधानी में चल रहे राजनीतिक शोर के बीच दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी उपचुनाव के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक थीम सॉ़न्ग जारी किया। सॉन्ग का टाइटल "दिल्ली बोले हर वोट है अनमोल" है। यह गाना मुंबई के सिंगर ऐश्वर्य आनंद ने रिकॉर्ड किया है और इसे ऑडियो-वीडियो फॉर्मेट में तैयार किया गया है। लॉन्चिंग के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव ने कहा कि इस सॉन्ग का उद्देश्य सभी वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि हर वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह गाना SVEEP अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों को चुनाव से जोड़ना और हर नागरिक को वोट देने की जिम्मेदारी समझाना है। चुनाव आयोग अब इस सॉन्ग को सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक जगहों पर प्रसारित करने की तैयारी में है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके।

AAP ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर बोला हमला

एक ओर जहां दिल्ली में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी भाजपा की चार इंजन वाली सरकार पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ANI से बात करते हुए कहा कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब एलजी प्रदूषण और यमुना सफाई जैसे मुद्दों पर लगातार बयान देते थे और अफसरों के साथ सड़क पर भी दिखते थे। इसके साथ ही उन्होंने एलजी के एक पुराने बयान को रिपीट किया, जिसमें एलजी ने कथा था कि 74 प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली का अपना प्रदूषण है, जिसे ठीक किया जा सकता है, अगर नीयत ठीक हो। इसपर सवाल उठाते हुए सौरभ भारद्वाज ने एलजी से पूछा कि क्या आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी की नीयत ठीक नहीं है?

सौरभ भारद्वाज ने पूछे तीखे सवाल

सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया ‘X’ वीके सक्सेना का पुराना वीडियो भी शेयर किया। भारद्वाज ने इसके कैप्‍शन में लिखा, 'दिल्ली के प्रदूषण पर इनकी कोई सुन नहीं रहा?' इसके बाद उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या रेखा गुप्ता एल जी से परामर्श नहीं ले रही हेैं? क्या अब उपराज्यपाल को प्रेस से बात करने की अनुमति नहीं? क्या मौजूदा प्रशासन पर सवाल उठाना मना है? क्या उन्हें नौकरी जाने का डर है? क्या उनका मीडिया और पीआर विभाग बंद कर दिया गया है? AAP का आरोप है कि भाजपा की सरकार आने के बाद आज भी दिल्ली में प्रदूषण और बाकी मुद्दे हैं, लेकिन एलजी विनय सक्सेना क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं।

सिसोदिया ने भी उपराज्यपाल को घेरा

सौरभ भारद्वाज की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर तंज कसते हुए उन्हें ‘लाट साहब’ कहा। उनका दावा है कि सत्ता बदलते ही उपराज्यपाल की भूमिका और बयानबाजी पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने लिखा, “अरविंद केजरीवाल पर हर वक्त थू-थू करते हुए ये भूल गए थे कि आसमान पर थूका हुआ अपने ही मुंह पर ही आकर गिरता है। यही हाल है आजकल इन लाट साहब का।”

सीएम रेखा गुप्ता का पलटवार

दूसरी ओर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बी ब्लॉक वार्ड 65 में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को विकास के नाम पर लगातार निराश किया है। पूर्व सरकारों ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए न तो मूलभूत सुविधाओं की चिंता की न स्वास्‍थ्य, स्वच्छता, सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्‍था की। हमारी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अलग से फंड की व्यवस्‍था की है।

ये भी पढ़ें

नक्सली कमांडर का महिमामंडन करने वालों की बढ़ीं मुश्किलें, BNS की धारा 197 में दर्ज हुआ केस, जानें पूरी डिटेल
नई दिल्ली
Delhi India gate protest investigation going on naxalite connection know BNS Section 197

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

Delhi News

मनीष सिसोदिया

politics

Rekha Gupta

Published on:

27 Nov 2025 11:40 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में उपचुनाव से पहले भड़की सियासत, AAP ने BJP को घेरा तो सीएम रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय लेवल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत मामले में बड़ा एक्‍शन, जिला खेल अधिकारी और नर्सरी निलंबित

National level basketball player death Big action District Sports Officer and Nursery suspended in Rohtak Haryana
नई दिल्ली

कमला पसंद पान मसाला कंपनी मालिक की बहू सुसाइड केस में मोड़, दीप्ति चौरसिया के भाई ने किया नया दावा

Kamla Pasand owner daughter in law deepti suicide case new twist deepti brother statement
नई दिल्ली

बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, भारी से बहुत बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में अलर्ट जारी

IMD issues Heavy Rain Alert
नई दिल्ली

कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने क्यों किया सुसाइड? सामने आई बड़ी वजह

Kamala Pasand Rajshree Pan Masala Company owner Deepti Chaurasia suicide case in Delhi
नई दिल्ली

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर उन नबी को ठिकाना देने वाला गिरफ्तार

NIA
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.