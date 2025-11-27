दिल्ली में उपचुनाव से पहले भड़की सियासत, AAP ने BJP को घेरा तो सीएम रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

दिल्ली में उपचुनाव से पहले भड़की सियासत।
Politics: दिल्ली की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एमसीडी उपचुनाव के पास आते ही कहीं नई घोषणाएं हो रही हैं तो कहीं पुराने बयान फिर से चर्चा में आने लगे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग का एक ऐसा कदम सामने आया है, जिसने चुनाव की तैयारियों को और दिलचस्प बना दिया है। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी सीधे दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। इससे राष्ट्रीय राजधानी का सियासी माहौल गरमा गया है।
राजधानी में चल रहे राजनीतिक शोर के बीच दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी उपचुनाव के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक थीम सॉ़न्ग जारी किया। सॉन्ग का टाइटल "दिल्ली बोले हर वोट है अनमोल" है। यह गाना मुंबई के सिंगर ऐश्वर्य आनंद ने रिकॉर्ड किया है और इसे ऑडियो-वीडियो फॉर्मेट में तैयार किया गया है। लॉन्चिंग के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव ने कहा कि इस सॉन्ग का उद्देश्य सभी वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि हर वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह गाना SVEEP अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों को चुनाव से जोड़ना और हर नागरिक को वोट देने की जिम्मेदारी समझाना है। चुनाव आयोग अब इस सॉन्ग को सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक जगहों पर प्रसारित करने की तैयारी में है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके।
एक ओर जहां दिल्ली में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी भाजपा की चार इंजन वाली सरकार पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ANI से बात करते हुए कहा कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब एलजी प्रदूषण और यमुना सफाई जैसे मुद्दों पर लगातार बयान देते थे और अफसरों के साथ सड़क पर भी दिखते थे। इसके साथ ही उन्होंने एलजी के एक पुराने बयान को रिपीट किया, जिसमें एलजी ने कथा था कि 74 प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली का अपना प्रदूषण है, जिसे ठीक किया जा सकता है, अगर नीयत ठीक हो। इसपर सवाल उठाते हुए सौरभ भारद्वाज ने एलजी से पूछा कि क्या आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी की नीयत ठीक नहीं है?
सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया ‘X’ वीके सक्सेना का पुराना वीडियो भी शेयर किया। भारद्वाज ने इसके कैप्शन में लिखा, 'दिल्ली के प्रदूषण पर इनकी कोई सुन नहीं रहा?' इसके बाद उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या रेखा गुप्ता एल जी से परामर्श नहीं ले रही हेैं? क्या अब उपराज्यपाल को प्रेस से बात करने की अनुमति नहीं? क्या मौजूदा प्रशासन पर सवाल उठाना मना है? क्या उन्हें नौकरी जाने का डर है? क्या उनका मीडिया और पीआर विभाग बंद कर दिया गया है? AAP का आरोप है कि भाजपा की सरकार आने के बाद आज भी दिल्ली में प्रदूषण और बाकी मुद्दे हैं, लेकिन एलजी विनय सक्सेना क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं।
सौरभ भारद्वाज की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर तंज कसते हुए उन्हें ‘लाट साहब’ कहा। उनका दावा है कि सत्ता बदलते ही उपराज्यपाल की भूमिका और बयानबाजी पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने लिखा, “अरविंद केजरीवाल पर हर वक्त थू-थू करते हुए ये भूल गए थे कि आसमान पर थूका हुआ अपने ही मुंह पर ही आकर गिरता है। यही हाल है आजकल इन लाट साहब का।”
दूसरी ओर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बी ब्लॉक वार्ड 65 में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को विकास के नाम पर लगातार निराश किया है। पूर्व सरकारों ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए न तो मूलभूत सुविधाओं की चिंता की न स्वास्थ्य, स्वच्छता, सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था की। हमारी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की है।
