दिल्ली में उपचुनाव से पहले भड़की सियासत, AAP ने BJP को घेरा तो सीएम रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

राजधानी में चल रहे राजनीतिक शोर के बीच दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी उपचुनाव के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक थीम सॉ़न्ग जारी किया। सॉन्ग का टाइटल "दिल्ली बोले हर वोट है अनमोल" है। यह गाना मुंबई के सिंगर ऐश्वर्य आनंद ने रिकॉर्ड किया है और इसे ऑडियो-वीडियो फॉर्मेट में तैयार किया गया है। लॉन्चिंग के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव ने कहा कि इस सॉन्ग का उद्देश्य सभी वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि हर वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह गाना SVEEP अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों को चुनाव से जोड़ना और हर नागरिक को वोट देने की जिम्मेदारी समझाना है। चुनाव आयोग अब इस सॉन्ग को सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक जगहों पर प्रसारित करने की तैयारी में है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके।