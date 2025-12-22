बीयर बोतल के बारकोड ने खोल दी हत्या की साजिश, तीन आरोपी गिरफ्तार

हत्या की कोशिश के आरोप में तीन गिरफ्तार (ANI)
Delhi Crime News: दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने अनोखे तरीके से गुत्थी सुलझाई। घटनास्थल से मिली टूटी बीयर की बोतल पर लगा बारकोड महत्वपूर्ण सुराग बना, जिसकी मदद से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, घटना 15 दिसंबर की है। पीड़ित युवक अपने दोस्त के साथ करोल बाग के अजमल खान पार्क में सोशल मीडिया रील्स बना रहा था। पास में शराब पी रहे तीन लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। जब युवक ने विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया और तीनों ने उस पर हमला कर दिया।
हमले के दौरान एक आरोपी ने बीयर की बोतल तोड़ी और उसके तेज कांच से पीड़ित के सिर पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घायल को तुरंत करोल बाग के डॉ. एन सी जोशी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी दिन डीबीजी रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) तथा 3(5) (सामान्य इरादे से अपराध) के तहत एफआईआर दर्ज हुई।
घटना की गंभीरता और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती हिंसा को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की। डीसीपी सेंट्रल निधिन वल्सन ने बताया कि घटनास्थल की जांच में अपराध में इस्तेमाल हुई टूटी बीयर बोतल का टुकड़ा बरामद हुआ, जिसमें बारकोड लगा था। यह बारकोड जांच की दिशा बदलने वाला सुराग साबित हुआ।
टीम ने बारकोड स्कैन कर बोतल का स्रोत पता लगाया और पास की शराब दुकानों का दौरा किया। दुकान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से एक स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया गया। 18 दिसंबर को सूचना के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी हैं- बड़ा हिंदू राव निवासी हम्माद उर्फ रिजवान (22), सदर बाजार की नई बस्ती निवासी कमरान उर्फ सारीम (24) और पुरानी मुस्तफाबाद निवासी फरजान (24)।
पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि विवाद माचिस मांगने से शुरू हुआ। जब पीड़ित ने माचिस देने से इनकार किया और जेब जांचने की कोशिश की, तो बात हाथापाई तक पहुंच गई और हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल टूटी बोतल भी बरामद कर ली।
पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी हम्माद उर्फ रिजवान पुराना अपराधी है। उसके खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी और छिनतई के 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। अन्य दो आरोपियों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है।
