इलाज के बहाने डॉक्टर ने युवती से बनाए शारीरिक संबंध, गर्भवती होने पर किया कांड

Noida News: दिल्ली से सटे नोएडा में जानवरों के डॉक्टर ने एक युवती के साथ ऐसा गंदा खेल खेला कि अब वह इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। दरअसल, आरोप है कि डॉक्टर ने पहले युवती से प्रेम करने का ढोंग किया फिर उससे शादी करने का झांसा दिया। डॉक्टर ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद वह प्रेग्नेंट हो गई। जब बात शादी करने की हुई तो डॉक्टर आना-कानी करने लगा और जबरन युवती का गर्भपात करा दिया। फिलहाल युवती के तहरीर पर पुलिस शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच करने में जुट गई है।
आपको बता दें कि यह मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है, जहां गुरुवार को सेक्टर 113 थाने में पीड़िता शिकायत लेकर पहुंची। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। वह मेनिका गांधी की संस्था पिपुल्स फॉर एनिमल में सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही वह गाजियाबाद में पशु सेवा काम भी करती हैं, जिसकी वजह से नोएडा के पशु प्रेमियों से जान-पहचान है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक जानवरों के डॉक्टर कृष्णा यादव से हुई। जानवरों का इलाज कराने के लिए युवती अक्सर उसके पास जाती थी। इसी दौरान दोनोें के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। बात आगे बड़ी तो डॉक्टर और युवती सेक्टर 119 के गौर ग्रेन्योर सोसायटी में लिव-इन में रहने लगे। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। युवती का आरोप है कि वह गर्भवती हो गई थी, उसके बाद वह डॉक्टर पर शादी करने के लिए दवाब बनाने लगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होने लगी फिर डॉक्टर ने जबरन युवती का गर्भपात करा दिया।
पीड़िता का आरोप है कि उसे इसी साल पता चला कि डॉक्टर शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इस पर पीड़िता ने डॉक्टर से पूछा तो वह मारपीट करने लगा। जिससे परेशान होकर पीड़िता सेक्टर 113 थाने पहुंची। लेकिन पुलिस ने दोनों को थाने बुलाकर समझौता करा दिया। इसके बाद डॉक्टर और युवती बिसरख थाना क्षेत्र में फ्लैट लेकर साथ रहने लगे। वहीं दोबारा से आरोपी डॉक्टर ने पीड़िता के साथ अभ्रद व्यवहार किया है और बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी नोएडा छोड़कर गोरखपुर अपने गांव भाग गया है। पीड़िता ने डॉक्टर के साले आदित्य यादव पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया है।
वहीं, इस मामले में एसीपी थर्ड ट्विंकल जैन ने बताया कि जांच में सामने आया है कि युवती पहले से जान रही थी कि एनिमल डॉक्टर पहले से शादी शुदा है। लेकिन वह फिर भी साथ रही। वहीं मामले में पीड़िता गुरुवार को सेक्टर 113 थाने में शिकायत लेकर आई थी। एसीपी ने बताया कि यह मामला बिसरख थाने का है। उसी थाना क्षेत्र में डॉक्टर और युवती किराए का फ्लैट लेकर रहते थे। मामले में सेक्टर 113 पुलिस ने पीड़िता से शिकायत ले ली है। लेकिन केस बिसरख थाने में भेजा जाएगा। फिलहाल पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कर्रवाई कर रही है।
