20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

इलाज के बहाने डॉक्टर ने युवती से बनाए शारीरिक संबंध, गर्भवती होने पर किया कांड

Noida News: नोएडा में एक पशु चिकित्सक पर युवती से प्रेम और शादी का झांसा देकर शोषण करने और जबरन गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

IMRAN ANSARI

Dec 20, 2025

Noida animal doctor physical relations with a woman

Noida News: दिल्ली से सटे नोएडा में जानवरों के डॉक्टर ने एक युवती के साथ ऐसा गंदा खेल खेला कि अब वह इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। दरअसल, आरोप है कि डॉक्टर ने पहले युवती से प्रेम करने का ढोंग किया फिर उससे शादी करने का झांसा दिया। डॉक्टर ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद वह प्रेग्नेंट हो गई। जब बात शादी करने की हुई तो डॉक्टर आना-कानी करने लगा और जबरन युवती का गर्भपात करा दिया। फिलहाल युवती के तहरीर पर पुलिस शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच करने में जुट गई है।

आपको बता दें कि यह मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है, जहां गुरुवार को सेक्टर 113 थाने में पीड़िता शिकायत लेकर पहुंची। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। वह मेनिका गांधी की संस्था पिपुल्स फॉर एनिमल में सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही वह गाजियाबाद में पशु सेवा काम भी करती हैं, जिसकी वजह से नोएडा के पशु प्रेमियों से जान-पहचान है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक जानवरों के डॉक्टर कृष्णा यादव से हुई। जानवरों का इलाज कराने के लिए युवती अक्सर उसके पास जाती थी। इसी दौरान दोनोें के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। बात आगे बड़ी तो डॉक्टर और युवती सेक्टर 119 के गौर ग्रेन्योर सोसायटी में लिव-इन में रहने लगे। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। युवती का आरोप है कि वह गर्भवती हो गई थी, उसके बाद वह डॉक्टर पर शादी करने के लिए दवाब बनाने लगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होने लगी फिर डॉक्टर ने जबरन युवती का गर्भपात करा दिया।

शादीशुदा निकला प्रेमी

पीड़िता का आरोप है कि उसे इसी साल पता चला कि डॉक्टर शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इस पर पीड़िता ने डॉक्टर से पूछा तो वह मारपीट करने लगा। जिससे परेशान होकर पीड़िता सेक्टर 113 थाने पहुंची। लेकिन पुलिस ने दोनों को थाने बुलाकर समझौता करा दिया। इसके बाद डॉक्टर और युवती बिसरख थाना क्षेत्र में फ्लैट लेकर साथ रहने लगे। वहीं दोबारा से आरोपी डॉक्टर ने पीड़िता के साथ अभ्रद व्यवहार किया है और बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी नोएडा छोड़कर गोरखपुर अपने गांव भाग गया है। पीड़िता ने डॉक्टर के साले आदित्य यादव पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया है।

मामले की जांच कर रही पुलिस

वहीं, इस मामले में एसीपी थर्ड ट्विंकल जैन ने बताया कि जांच में सामने आया है कि युवती पहले से जान रही थी कि एनिमल डॉक्टर पहले से शादी शुदा है। लेकिन वह फिर भी साथ रही। वहीं मामले में पीड़िता गुरुवार को सेक्टर 113 थाने में शिकायत लेकर आई थी। एसीपी ने बताया कि यह मामला बिसरख थाने का है। उसी थाना क्षेत्र में डॉक्टर और युवती किराए का फ्लैट लेकर रहते थे। मामले में सेक्टर 113 पुलिस ने पीड़िता से शिकायत ले ली है। लेकिन केस बिसरख थाने में भेजा जाएगा। फिलहाल पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कर्रवाई कर रही है।

ये भी पढ़ें

सात साल की जेल, गंभीर आरोप और दिल्ली पोस्टिंग…कौन हैं राजस्थान के फायरब्रांड IPS दिनेश एमएन?
नई दिल्ली
Rajasthan IPS officer Dinesh MN deputate central government

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

20 Dec 2025 06:52 pm

Published on:

20 Dec 2025 06:35 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / इलाज के बहाने डॉक्टर ने युवती से बनाए शारीरिक संबंध, गर्भवती होने पर किया कांड

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

तिहाड़ जेल में लागू होगा नया नियम! अब खूंखार कैदियों को मिलेगा मोबाइल फोन, क्यों पड़ी जरूरत?

tihar jail changes rule and allows mobile phones for inmates
नई दिल्ली

19 साल की बहन को देख शैतान बना भाई! दोस्त के साथ मिलकर पार कर दीं हैवानियत की सारी हदें, फिर मार डाला

gurugram honour killing sister murdered for marrying muslim boy
नई दिल्ली

मौसम का फिर बदलेगा मिजाज! अगले 48 घंटे के लिए दिल्ली-एनसीआर में IMD का डबल अलर्ट

imd issues orange and yellow alert as dense fog grips delhi ncr
नई दिल्ली

सात साल की जेल, गंभीर आरोप और दिल्ली पोस्टिंग…कौन हैं राजस्थान के फायरब्रांड IPS दिनेश एमएन?

Rajasthan IPS officer Dinesh MN deputate central government
नई दिल्ली

फरवरी में हो सकता है भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन

राजनीति
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.