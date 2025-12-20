इलाज के बहाने डॉक्टर ने युवती से बनाए शारीरिक संबंध, गर्भवती होने पर किया कांड

आपको बता दें कि यह मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है, जहां गुरुवार को सेक्टर 113 थाने में पीड़िता शिकायत लेकर पहुंची। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। वह मेनिका गांधी की संस्था पिपुल्स फॉर एनिमल में सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही वह गाजियाबाद में पशु सेवा काम भी करती हैं, जिसकी वजह से नोएडा के पशु प्रेमियों से जान-पहचान है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक जानवरों के डॉक्टर कृष्णा यादव से हुई। जानवरों का इलाज कराने के लिए युवती अक्सर उसके पास जाती थी। इसी दौरान दोनोें के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। बात आगे बड़ी तो डॉक्टर और युवती सेक्टर 119 के गौर ग्रेन्योर सोसायटी में लिव-इन में रहने लगे। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। युवती का आरोप है कि वह गर्भवती हो गई थी, उसके बाद वह डॉक्टर पर शादी करने के लिए दवाब बनाने लगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होने लगी फिर डॉक्टर ने जबरन युवती का गर्भपात करा दिया।