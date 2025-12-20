सात साल की जेल, गंभीर आरोप और दिल्ली पोस्टिंग…कौन हैं राजस्थान के फायरब्रांड IPS दिनेश एमएन?

चर्चित आईपीएस दिनेश एमएन का पूरा नाम मुंगनहल्ली नारायणस्वामी दिनेश है। वे मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहली ही कोशिश में आईपीएस बन गए। उन्हें राजस्थान कैडर मिला। शुरू से ही उनकी पहचान एक ऐसे अफसर की बनी, जो दफ्तरों में बैठने के बजाय फील्ड में रहकर काम करना पसंद करता है। अपराधियों पर लगाम लगाने में राजस्थान के इस अफसर का नाम हर किसी की जुबान पर है। खुंखार अपराधियों का एनकाउंटर हो या बड़े-बड़े गैंगस्टर सबको गिरफ्तार करवाने दिनेश एमएन का अहम योगदान रहा है।