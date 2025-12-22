22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

कौन हैं रोहतक की मनीषा यादव, जो दादा का सपना पूरा करने के लिए बनीं फ्लाइंग ऑफिसर

Manisha Yadav: रोहतक जिले की मनीषा यादव ने एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में अपनी जगह बनाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक मनीषा ने बचपन से ही अपने दादा और परिवार के प्रेरणा से देश सेवा का सपना देखा था। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस पद तक पहुंचाया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

IMRAN ANSARI

Dec 22, 2025

Manisha Yadav Haryana flying officer in the Air Force

Manisha Yadav: हरियाणा के रोहतक जिले के आजादगढ़ से ताल्लुक रखने वाली मनीषा यादव ने एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में अपनी जगह बनाई है। मनीषा ने अपनी मेहनत और संघर्ष से न केवल दादा के सपने को पूूरा किया है बल्कि पूरे परिवार को गर्व से भर दिया है। इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे राज्य को गर्व महसूस हो रहा है। मनीषा का चयन, उनके सपनों और कड़ी मेहनत का परिणाम है।

पिता पूर्व मंत्री की सुरक्षा में तैनात

बता दें कि मनीषा के पिता, देवेंद्र यादव, जो हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर की सुरक्षा में तैनात हैं, 12 साल से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, और अब उनकी बेटी मनीषा ने अपने कठिन संघर्ष और लगन से एयरफोर्स में स्थान पाया। मनीषा की सफलता के बाद, पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर और उनकी पत्नी वीना ग्रोवर ने मनीषा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह सचमुच गर्व की बात है कि आज की बेटियां देश की सेवा के लिए आगे आ रही हैं।

Manisha Yadav के दादा का सपना हुआ पूरा

मनीषा की सफलता में उनका परिवार विशेष रूप से अहम भूमिका निभाता है। मनीषा ने बताया कि उनके दादा, राव राजेंद्र सिंह, और उनके छोटे दादा, महेंद्र सिंह ने भी देश की सेवा की थी। उनके दादा का सपना था कि उनकी पोती भी देश की सेवा में शामिल हो। मनीषा ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही एयरफोर्स में जाने का संकल्प लिया और उसी दिशा में कड़ी मेहनत करने लगीं। मनीषा का मानना है कि देश की बेटियां अब हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और यह समय है जब सभी लड़कियां अपने सपनों को साकार करने के लिए बिना किसी डर के मेहनत करें। मनीषा ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को संदेश दिया कि वे ईमानदारी से पढ़ाई करें और अपने-अपने क्षेत्र में आकर देश का नाम रोशन करें।

मां-बाप का गर्व

मनीषा के माता-पिता, देवेंद्र यादव और पिंकी यादव ने भी अपनी बेटी की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि मनीषा का एयरफोर्स में चयन पूरे परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, "मनीषा ने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की है, और उसकी सफलता न केवल हमारे लिए, बल्कि हरियाणा और रोहतक के लिए गर्व की बात है।" उनका मानना है कि आज की बेटियां किसी भी मायने में कमजोर नहीं हैं और वे किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं।

लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं

यह कहानी एक प्रेरणा है कि अगर किसी के अंदर दृढ़ इच्छाशक्ति, समर्पण और मेहनत हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। मनीषा यादव की सफलता ने यह साबित कर दिया कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और वे भी देश की सेवा में योगदान देने में सक्षम हैं।

ये भी पढ़ें

19 साल की बहन को देख शैतान बना भाई! दोस्त के साथ मिलकर पार कर दीं हैवानियत की सारी हदें, फिर मार डाला
नई दिल्ली
gurugram honour killing sister murdered for marrying muslim boy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

22 Dec 2025 10:58 am

Published on:

22 Dec 2025 10:37 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / कौन हैं रोहतक की मनीषा यादव, जो दादा का सपना पूरा करने के लिए बनीं फ्लाइंग ऑफिसर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीयर बोतल के बारकोड ने खोल दी हत्या की साजिश, तीन आरोपी गिरफ्तार

राष्ट्रीय

दिल्ली में माफ होंगे ट्रैफिक चालान? जानें रेखा सरकार का क्या है प्लान

दिल्ली में रेखा सरकार लाएगी एमनेस्टी स्कीम
राष्ट्रीय

इलाज के बहाने डॉक्टर ने युवती से बनाए शारीरिक संबंध, गर्भवती होने पर किया कांड

Noida animal doctor physical relations with a woman
नई दिल्ली

तिहाड़ जेल में लागू होगा नया नियम! अब खूंखार कैदियों को मिलेगा मोबाइल फोन, क्यों पड़ी जरूरत?

tihar jail changes rule and allows mobile phones for inmates
नई दिल्ली

19 साल की बहन को देख शैतान बना भाई! दोस्त के साथ मिलकर पार कर दीं हैवानियत की सारी हदें, फिर मार डाला

gurugram honour killing sister murdered for marrying muslim boy
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.