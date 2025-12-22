कौन हैं रोहतक की मनीषा यादव, जो दादा का सपना पूरा करने के लिए बनीं फ्लाइंग ऑफिसर

मनीषा की सफलता में उनका परिवार विशेष रूप से अहम भूमिका निभाता है। मनीषा ने बताया कि उनके दादा, राव राजेंद्र सिंह, और उनके छोटे दादा, महेंद्र सिंह ने भी देश की सेवा की थी। उनके दादा का सपना था कि उनकी पोती भी देश की सेवा में शामिल हो। मनीषा ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही एयरफोर्स में जाने का संकल्प लिया और उसी दिशा में कड़ी मेहनत करने लगीं। मनीषा का मानना है कि देश की बेटियां अब हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और यह समय है जब सभी लड़कियां अपने सपनों को साकार करने के लिए बिना किसी डर के मेहनत करें। मनीषा ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को संदेश दिया कि वे ईमानदारी से पढ़ाई करें और अपने-अपने क्षेत्र में आकर देश का नाम रोशन करें।