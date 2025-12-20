20 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

मौसम का फिर बदलेगा मिजाज! अगले 48 घंटे के लिए दिल्ली-एनसीआर में IMD का डबल अलर्ट

दिल्ली-NCR में मौसम को लेकर IMD ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में दिल्ली-एनसीआर का मौसम पूरी तरह बदल जाएगा।

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 20, 2025

imd issues orange and yellow alert as dense fog grips delhi ncr

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज।

दिसंबर की शुरुआत से ही मौसम लगातार अपने रंग बदल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कभी तेज ठंड तो कभी घना कोहरा और प्रदूषण लोगों के लिए आफत बना हुआ है। बात अगर पूरे दिल्ली-एनसीआर की करें पिछले कुछ दिनों तक सिर्फ सुबह और रात के समय ठंड महसूस की जा रही थी, लेकिन अब दिन में भी सर्दी का अहसास हो रहा है। इसके अलावा घना कोहरा और धीमी गति की हवा हालात को और मुश्किल बना रहे हैं। कुछ इलाकों में सुबह की शुरुआत इस तरह होती है कि कुछ मीटर तक देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर से दिल्ली-एनसीआर के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। इसके तहत दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गाजियाबाद और फरीदाबाद में येलो अलर्ट है। इसके बाद अगले दो दिनों तक फरीदाबाद और गाजियाबाद में ऑरेंज तो दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली में राहत की उम्मीद कम

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने साफ कर दिया कि फिलहाल कोहरे से राहत मिलने की उम्मीदें कम हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में मध्यम से घना और कुछ समय के लिए घना कोहरा छाया रह सकता है। शनिवार को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वहीं आने वाले दो दिनों यानी 21 और 22 दिसंबर के लिए घनो कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही आने वाले चार दिनों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। विभाग का मानना है कि बादलों और हवा की धीमी रफ्तार की वजह से कोहरा जल्दी छंटने वाला नहीं है। ऐसे हालातों में सुबह और देर रात ट्रैवल करने वालों लोगों को सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है।

पालम और सफदरजंग में दिखा सबसे ज्यादा असर

अगर कोहरे होने की वजह से विजिबिलिटी की बात करें, तो दिल्ली के कुछ इलाकों में हालात बहुत खराब रही। एक तरफ पालम इलाके में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई और वहीं दूसरी तरफ सफदरजंग में हालात इससे भी बुरे और चुनौतीपूर्ण रहे। वहां विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य रही। पिचले 24 घंटों में इन इलाकों में बहुत ज्यादा घना कोहरा दर्ज हुआ। कम विजिबिलिटी की वजह से यातायात पर भी भारी असर पड़ रहा है।

कोहरे के अलावा जहरीली हवा से भी परेशान

कोहरे और ठंड के साथ दिल्ली की हवा भी वहां के लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। हवा की स्पीड स्लो होने और बादलों की आवाजाही की वजह से प्रदूषक कणों का बिखराव ही नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से कुछ इलाकों का AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में पूरी दिल्ली का औसत AQI 374 रहा है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं नोएडा में AQI 410 रहा, जिसका मतलब है कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर अब नोएडा हो गया है।

एनसीआर में और कहां कहां है अलर्ट?

शनिवार के लिए दिल्ली समेत नोएडा और गाजियाबाद में घने कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिस वजह से आज सुबह बहुत कम विजिबिलिटी देखने को मिली। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद मध्यम कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दो दिन दिल्ली एनसीआर के लिए चुनौती भरे साबित होने वाले हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में इन दो दिनों में सुबह के समय मध्यम से घने कोहरे रहने की संभावना है और साथ ही शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है।

कोहरे में सफर को लेकर नोएडा प्रशासन की एडवाइजरी

ट्रैवल करते समय अगर कोहरा छाया रहता है तो दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसी को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने 'सेफ ट्रैवल इन फॉग’ नाम की एडवाइजरी जारी की। इसमें लोगों को गाड़ी चलाते समय म्यूजिक सिस्टम बद रखने, गाड़ी स्लो स्पीड में चलाने की सलाह दी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो ट्रैवल करने से बचना चाहिए। ट्रैवल करते समय गाड़ी की लाइट लो बीम पर रखें और ओवरटेक करने से बचें। साथ ही शीशों पर नमी जमने से बचाने के लिए हल्का हीटर या डिफॉगर चलाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी तय कर दी गई है। इसमें कारों की अधिकतम स्पीड 75 और भारी व्हीकल्स की 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है।

20 Dec 2025 04:28 pm

