मौसम का फिर बदलेगा मिजाज! अगले 48 घंटे के लिए दिल्ली-एनसीआर में IMD का डबल अलर्ट

दिसंबर की शुरुआत से ही मौसम लगातार अपने रंग बदल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कभी तेज ठंड तो कभी घना कोहरा और प्रदूषण लोगों के लिए आफत बना हुआ है। बात अगर पूरे दिल्ली-एनसीआर की करें पिछले कुछ दिनों तक सिर्फ सुबह और रात के समय ठंड महसूस की जा रही थी, लेकिन अब दिन में भी सर्दी का अहसास हो रहा है। इसके अलावा घना कोहरा और धीमी गति की हवा हालात को और मुश्किल बना रहे हैं। कुछ इलाकों में सुबह की शुरुआत इस तरह होती है कि कुछ मीटर तक देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर से दिल्ली-एनसीआर के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। इसके तहत दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गाजियाबाद और फरीदाबाद में येलो अलर्ट है। इसके बाद अगले दो दिनों तक फरीदाबाद और गाजियाबाद में ऑरेंज तो दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में येलो अलर्ट जारी किया गया है।