कांग्रेस नेता ने लाल किला ब्लास्ट को बताया ‘आतंकियों का जलवा’, मोदी सरकार को घेरने में फिसली जुबान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं। वह दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदित राज का जन्म 1 जनवरी 1958 को हुआ था। दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र रहे उदित राज 1990 में आईआरएस अधिकारी के रूप में गाजियाबाद के सहायक आयुक्त बने। इसके बाद साल 1995 में उनका दिल्ली तबादला हु‌आ और उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और अतिरिक्त आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों को संभाला। इसके बाद 24 नवंबर 2003 को उन्होंने आईआरएस सेवा से इस्तीफा दिया और राजनीतिक दल इंडियन जस्टिस पार्टी (IJP) की स्‍थापना की। साल 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी को भाजपा में मिलाया और दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद के रूप में चुने गए। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस जॉइन की। फिलहाल उदित राज कांग्रेस में रहकर दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय एवं समानता की वकालत करते हैं।