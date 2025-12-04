दिल्ली में दो नए जिले बनाने की तैयारी, 6 नई तहसीलों का भी LG के पास पहुंचा प्रस्ताव, पांच मंत्रालय भी शिफ्ट होंगे

दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें तो राष्ट्रीय राजधानी में राजस्व जिलों की नई सीमाओं के निर्धारण में नगर निगम के 11 जोन को आधार बनाया गया है। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में नगर निगम के सदर जोन का जिले के तौर पर पुरानी दिल्ली नाम रखने की बात कही गई है। इसी तरह यमुना पार स्थित पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों को खत्म कर उनकी जगह शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण नाम से नए जिले बनेंगे। इसके अलावा उत्तरी जिले को भी दो टुकड़ों में बांटकर सिविल लाइंस और पुरानी दिल्ली के नाम से जिले बनाए जाएंगे। जबकि दक्षिण-पश्चिम जिले का एक बड़ा हिस्सा नए नजफगढ़ जिले में शामिल करने की योजना है।