तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में धड़ाम…पुलिस और फायर विभाग के अभ्यर्थियों को करारा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लाइसेंस एक्सपायर होते ही तुरंत अमान्य हो जाता है और जब तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होता है, तब तक उसके पास वाहन चलाने के लिए भी मान्यता नहीं होती है। इसी वजह से एक्सपायर और नवीनीकरण के बीच का गैप लगातार वाली शर्त को तोड़ रहा है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि खासकर पुलिस या आपदा सेवाओं में वाहन चलाने की रेगुलर प्रैक्टिस होती है, ऐसे में अगर अभ्यर्थी कानूनी रूप से वाहन नहीं चला सकता, वह अवधि अनुभव की निरंतरता में साफ ब्रेक है। इन्हीं सब कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती बोर्ड की अपील को स्वीकार किया और जो अभ्यर्थी दो साल की शर्त पूरी नहीं कर रहे थे, उन्हें चयन प्रक्रिया के लिए अयोग्य बताया।